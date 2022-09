Nieuwste Sony gaming smartphone krijgt externe koeling

Geen overbodige luxe, zo lijkt het. Smartphones waarvan het scherm langere tijd onafgebroken aan staat kunnen al behoorlijk warm worden. En als dan ook nog de processor en het geheugen volop gegeseld worden, dan zou het niet voor het eerst zijn dat een toestel het gewoon opgeeft. Sony heeft daar in het verleden, bij eerdere gaming en entertainment smartphones, ook al mee te kampen gehad. Mede daarom krijgt de nieuwste gaming smarthone dus standaard een ‘hoesje’ met een ingebouwde ventilator die er voor moet zorgen dat het toestel niet te warm wordt.

Maar, kijkend naar het DNA van Sony, is het bepaald geen gekke gedachte dat de Japanse fabrikant gaming en smartphones combineert. Dat is precies wat de fabrikant met de aankondiging van de Xperia 1 IV Gaming Edition , niet voor het eerst, doet. En hij heeft een bijzondere feature die hardcore gamers niet zal verbazen: een externe koeling.

Sony en gaming horen bij elkaar als mayonaise en ketchup. Ofwel, gaming is onderdeel van het DNA van Sony. De combinatie Sony en smartphones is er een die al heel wat jaren met veel vallen en opstaan gepaard gaat. Jarenlang maakte Sony smartphones met een duidelijk eigen ‘gezicht’. Dat leidde echter zelden tot grote successen. De toestellen kregen veel lof toegezwaaid, maar vonden slechts mondjesmaat hun weg naar de consument. Dat gold ook voor de ‘eerste echte’ Playstation smartphone, de Xperia Play uit 2011.

Xperia 1 IV Gaming Edition

Het moge duidelijk zijn dat de nieuwe Sony gaming smartphone er eentje is met top specs. Zo heeft hij een 6,5 inch 4K 120Hz 21:9 ultrawide OLED-scherm, 16 GB werkgeheugen en een Snapdragon 8 Gen 1 processor. Hoewel steeds meer gamers online spelen heeft de Xperia 1 IV Gaming Edition ook 512GB opslagcapaciteit, voor hen die games lokaal willen opslaan.

Wat de gaming smatphone, met meegeleverde koeling, moet gaan kosten heeft Sony nog niet bekendgemaakt. De ‘standaard’ Xperia 1 IV – met 12GB RAM – heeft een advies verkoopprijs van 1399 euro. Ja, je leest het goed, en dat voor een Sony smartphone. Ga er maar niet van uit dat de Gaming Edition goedkoper zal zijn. En dat is best extreem veel geld voor een smartphone, zelfs als hij gaming specs en een koeling heeft!

Wanneer de nieuwe gaming smartphone beschikbaar komt is ook nog niet bekend. Het is dus nog maar de vraag of dit een - bijzonder prijzig - alternatief zal worden voor de nauwelijks leverbare PS5.