Smartphone camera module met periscopische lens van LG

LG heeft deze week een een nieuwe smartphone camera module gepresenteerd. Die valt met name op vanwege de periscopische lens. Die zorgt ervoor dat de smartphone camera kiekjes kan schieten met 4 tot 9 keer optische zoom. Voor de kleine lenzen waar smartphone camera’s – door gebrek aan ruimte – aan gebonden zijn, is optische zoom nog altijd zeldzaam en moeilijk te realiseren.

Periscopische smartphone camera

De periscopische cameralens is echter niet helemaal nieuw. Huawei presenteerde een vergelijkbare cameramodule al in de P30 Pro uit 2019. Inmiddels is Huawei echter hier in ons deel van de wereld al een tijdje geen serieuze speler meer en wordt zelfs gespeculeerd dat het Chinese merk zich in het ‘Westen’ de smartphone markt helemaal gaat verlaten.

De Optical Telephoto Zoom Camera Module zoals die nu door LG Innotek ontwikkeld is, zal haar officiële debuut maken op de CES die begin volgend jaar in Las Vegas gehouden wordt. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe cameramodule werkt LG Innotek nauw samen met Qualcomm. Samen met de chipmaker wordt de software geoptimaliseerd voor optische continue zoom die zal worden toegepast op het nieuwe premium Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform.