Siri spioneerde bij mensen en Apple betaalt nu de prijs: 92 miljoen euro

Siri is een behulpzame, slimme assistent, maar ze blijkt zich in het verleden ook te hebben ontpopt als spionne. Apple werd gesnapt en heeft nu besloten te schikken. Een schikking die betekent dat mensen maximaal 20 euro per persoon ontvangen voor elk apparaat waarop Siri per ongeluk aanstond.

Siri luisterde mee

De gesprekken die je voerde terwijl je iPhone voor je lag, die werden bij sommige mensen meegeluisterd door Siri. Het is zelfs mogelijk dat menselijke Apple-medewerkers konden meeluisteren. Een ernstige zaak, waardoor Apple heeft besloten om te kiezen voor schikken. Misschien om een groter mediacircus te voorkomen. Of omdat het meent dat mensen hiervoor gecompenseerd moeten worden. Gedupeerden kunnen maximaal 20 euro per apparaat eisen en voor maximaal 5 apparaten in totaal.

Deze schikking is van toepassing op Amerikaanse gebruikers van Apple-producten. iPhone, Macbook, iMac, Apple Watch, iPad, iPod Touch of Apple Homepod, allemaal maken ze gebruik van Siri en als je het via 17 september 2014 en 31 december 2024 hebt gebruikt, dan maak je kans op een bedrag. Wel moet Siri per ongeluk hebben ingeschakeld in een gesprek dat vertrouwelijk was en dat moeten ze onder ede zweren. Het is dus niet even makkelijk een formuliertje invullen online. Hoe meer mensen dit doen, des te lager het bedrag dat wordt uitgekeerd. Wel is het altijd maximaal 20 dollar..