Satelliet SOS functie iPhone 14 binnenkort in Nederland

Deze week kondigde Apple de komst een gele variant van de iPhone 14 aan. Dat is op zich, behalve dat het een lekker fel kleurtje is voor een iPhone, geen nieuws. In het persbericht dat, zoals gewoonlijk bij Apple, weer bol stond van de superlatieven over het bedrijf, stond echter ook een ander leuk nieuwtje. De satelliet SOS functie zal nog deze maand in Nederland (en de hele Benelux) beschikbaar komen.

Contact met hulpdiensten bij geen bereik

De functie is ontwikkeld zodat je ook wanneer je totaal geen mobiel bereik hebt (spraak of data) contact kunt opnemen met hulpdiensten in een noodsituatie. Ook is het mogelijk om via deze optie je locatie te delen via de ‘Zoek mijn’ app.

Let wel, het werkt alleen op de nieuwste iPhone modellen (14, 14 Pro en 14 Pro Max). Het is dus geen functie die met de nieuwste iOS-update ook op oudere toestellen werkt. Apple klanten mogen de service, geactiveerd wordt wanneer je de nieuwe iPhone 14 in gebruik neemt, de eerste twee jaar gratis gebruiken. Eind deze maand wordt de satelliet SOS functie dus ook, onder andere, in Nederland en België geactiveerd.