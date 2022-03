Samsung 'knijpt' prestaties games én populaire apps

Wat de hele situatie nog verergerd is het feit dat zogenoemde benchmark apps (zoals Antutu, 3DMark en GeekBench) niet op de lijst staan. Met andere woorden, die kunnen bij het testen van de prestaties van de Samsung smartphones de volledige capaceteit van de toestellen gebruiken. Dat betekent dus weer dat de prestaties die zij meten en weergeven, niet overeen komen met de daadwerkelijke prestaties waar je als gebruiker over kunt beschikken.

Inmiddels is op YouTube ook een filmpje te vinden van een Koreaanse tester die een benchmark app gebruikt op een toestel waarbij GOS eerst nog uitstond. Daarna deed hij hetzelfde met de GOS-software 'aan' en legde hij de twee benchmark tests naast elkaar. Het resultaat? De prestaties van de Galaxy S22, de zogenoemde overall score, daalde met meer dan de helft. Wie een beetje Koreaans kan, moet onderstaand filmpje daarvan maar eens bekijken. Maar ook zonder Koreaanse taalkennis is het eindresultaat duidelijk.

OnePlus deed het eerder ook al

Samsung heeft naar aanleiding van deze berichten tot nu toe nog niet gereageerd op de 'aantijgingen' en bevindingen. Bijzonder is wel dat de Koreaanse fabrikant niet de eerste is die door deze praktijken in opspraak komt. In de zomer van 2021 werd OnePlus op vergelijkbare praktijken aangesproken. Volgens die fabrikant werden de prestaties van bepaalde apps 'gereguleerd' om de levensduur van de accu te verlengen.