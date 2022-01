Roamingkosten voor UK-reizigers nog even uitgesteld

Een van de mogelijke gevolgen van de Brexit die een jaar geleden definitief werd, is de terugkeer van roamingkosten voor mobiel bellen en -internet. Het goede nieuws is dat de Nederlandse providers in de zomer van 2021 al hebben bevestigd dat zij die kosten voorlopig niet gaan herinvoeren. Voor reizigers die vanuit de UK naar het vaste land van Europa, voor hen de voormalige EU, komen, gelden echter andere regels. Tenminste, als het aan de lokale, Britse, providers ligt. De afgelopen acht maanden hebben EE, Vodafone en 3 al aangekondigd dat Britten die naar een EU-land reizen in de loop van dit jaar weer rekening moeten gaan houden met roamingkosten.

Uitstel, maar geen afstel

Vodafone wilde die kosten vanaf vandaag (6 januari) gaan invoeren. Tegenover de BBC heeft de provider echter laten weten dat ze die deadline niet gehaald hebben. Extra tests zijn nodig, aldus Vodafone. De bedoeling is nu dat de naar de EU reizende Britse Vodafone klanten vanaf eind januari weer te maken krijgen met roamingkosten.

Een andere provider, EE, heeft de herinvoering van de roamingkosten inmddels ook al uitgesteld, tot zeker in maart. Zij noemen ‘bepaald technische problemen’ als de oorzaak van het uitstel. De derde provider die van plan is weer roamingkosten te gaan berekenen, 3 UK, heeft nog even tijd omdat zij die kosten in mei, vlak voor het begin van de vakantieperiode, pas weer willen invoeren.



De providers willen overigens gaan werken met een dagtarief van een of twee Britse pond, maar die moeten, voor het voordeligste tarief, dan wel voor meerdere dagen of weken afgenomen worden.