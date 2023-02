Patent voor camera in achterzijde Apple Watch

Toen smartwatches nog relatief nieuw waren, besloot Samsung haar eerste model direct uit te rusten met een camera. Niet zozeer voor het maken van foto’s, als wel voor videobellen. Uiteindelijk werd de smartwatch camera geen echt succes. Toch doken enkele maanden geleden geruchten op dat Apple mogelijk zou werken aan een smartwatch met een ‘externe’ camera. Die geruchten waren we alweer bijna vergeten. Tot nu dus.

Patent voor Apple Watch met camera

Dat wil zeggen, Apple heeft nu een patent gekregen voor een camera op de achterzijde van haar slimme horloge, de Apple Watch. Dat lijkt geen slimme plek, maar daar heeft de gadgetfabrikant een oplossing voor bedacht.

Overigens is het nog lang niet zeker dat Apple ook daadwerkelijk een Watch met camera gaat maken. Niet alle toegewezen patenten leiden immers ook tot producten die in de schappen eindigen. Nog los van het feit of een smartwatch met een camera het nu, tien jaar na de eerste pogingen dat tot een succes te maken, wel een succes zou worden.