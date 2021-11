Nu 300 keer meer mobiel dataverkeer dan in 2011

Ericsson heeft deze week de tiende editie van haar Mobility Report, over de status van de mobiele markt, gepubliceerd. Daarin wordt niet alleen vooruitgekeken naar de ontwikkelingen van, onder andere, de 5G-markt, maar na tien jaar is het ook tijd om even terug in de geschiedenis te gaan. Hoe de mobiele (slimme) telefoonmarkt zich in tien jaar tijd ontwikkeld heeft.

Smartphones en data in 2011

Eind 2011 had Apple net de vierde generatie van de iPhone, de 4S, gelanceerd. Samsung had enkele maanden daarvoor de Galaxy S2 onthuld. De tweede generatie van wat haar meest succesvolle smartphone serie zou worden. Android stond nog redelijk in de kinderschoenen en het aantal smartphone gebruikers was met zo’n 750 miljoen nog heel, heel ver verwijderd van de 6,4 miljard van nu.

Hoewel mobiel internetten, en zelfs tv- en video kijken, al in 2003, met de komst van 3G / UMTS, geïntroduceerd waren, maakten nog maar weinig smartphone eigenaren daar ook daadwerkelijk gebruik van. Dat blijkt ook wel uit de statistieken voor het wereldwijde mobiele datagebruik. Dat lag in 2011 op gemiddeld zo’n 260.000 Terabyte per maand. Inmiddels, tien jaar later is dat 78 Exabyte per maand, ofwel 78.000.000 Terabyte, een verdriehonderdvoudiging. Voor 2027 verwacht Ericsson dat de explosieve groei onverminderd doorzet.