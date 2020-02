Nieuwe Huawei Mate 30 Pro komt beperkt beschikbaar

Huawei fans opgelet. De Huawei Mate 30 Pro komt in een beperkte oplage in de kleur ‘Space Silver’ verkrijgbaar bij MediaMarkt Arena in Amsterdam. Huawei wil zo haar fans en toekomstige klanten beter begeleiden en informeren bij de aankoop van dit toestel. Dat is ook wel nodig want dit toestel draait zonder Google Mobile Services. Dus geen Gmail en geen Google Maps.

Huawei Mobile Services



De Mate 30 Pro is voorzien van de nieuwste Huawei Mobile Services (HMS) en wordt geleverd met het besturingssysteem Android 10 AOSP met EMUI 10, de zelfontwikkelde gebruikersinterface van Huawei. Fans en geïnteresseerden kunnen vanaf vrijdag 21 februari terecht bij MediaMarkt Arena in Amsterdam. Huawei raadt consumenten echter wel aan om zich goed voor te bereiden. Advies is om de productpagina en de community pagina met de nodige tips & tricks goed te lezen om uiteindelijk de Mate 30 Pro te voorzien van alle favoriete apps.