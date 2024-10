Nieuw op smartphones: de digitale detox-modus

Word je helemaal gek van al die meldingen in je scherm? Veel mensen kiezen dan voor of de Niet Storen-modus, of een echte digitale detox door een x aantal uren of dagen helemaal geen smartphone te gebruiken. Anderen kiezen juist voor een dumb phone, waarmee je wel bereikbaar bent via de telefoonlijn of sms, maar niet op internet kunt en dus niet kunt WhatsAppen. Er is nu ook een nieuwe modus, want HMD introduceert de digitale detox-modus.

Digitale detox-modus

Een recent onderzoek van Human Mobile Devices (HMD, het bedrijf achter Nokia) toont aan dat 38% van de jongeren tussen 16 – 24 jaar zich zorgen maakt te veel social media te gebruiken. Reden voor het bedrijf om met een digitale detox-modus te komen. Er zijn daarin bovendien twee keuzes: soft lock en hard lock. Je activeert het via een widget op je startscherm en kiest dan hoe lang de detox moet duren. Eerst zet je hiervoor bepaalde apps in een detoxlijst: die apps zijn dan zelfs niet meer op het startscherm te zien, plus de meldingen worden niet weergegeven. Ook krijgt het scherm een rustige achtergrond zodat je even wat minder prikkels krijgt.

Even rust van de smartphone

Dit is het verschil tussen soft lock en hard lock:

Soft Lock: Voor een kleine pauze, waarbij de detox eenvoudig weer kan worden uitgeschakeld door de Detox widget aan te klikken. Handig als er een dringende reden is om een bericht te versturen of een app te openen.

Hard Lock: Voor een langere, serieuze detoxperiode van twaalf uur tot twee dagen lang. Deze optie dwingt je om de detox volledig af te maken, met slechts één uitzondering: in geval van nood kan de telefoon opnieuw worden opgestart om uit de detox-modus te komen.

Wil je het proberen? Als je een HMD Skyline-telefoon hebt, dan kan dat met de meest recente softwareupdate, namelijk Android 14 (V1.480)). Heb je geen HMD Skyline, maar een heel ander toestel, dat misschien niet eens van HMD is, geen probleem. Je kunt dan weliswaar niet gebruikmaken van de digitale detox-modus: je kunt het ook zelf creëren. Daar zijn bijvoorbeeld apps voor, zoals alle schermen tijdelijk voorzien van een doek erover. Of je apps opruimen en de meldingen van apps uitschakelen. Een andere optie is juist je telefoon weg te leggen op bepaalde momenten, zoals bij het eten of als je in de trein zit: even wat me-time.

Nieuwsgierig hoe het met jouw digitale balans is? Je kunt op Digitalebalans een test doen.