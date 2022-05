Mobiele industrie maakt werk van terugdringen CO2-uitstoot

De mobiele industrie is nog altijd volop in ontwikkeling en groeit wereldwijd als kool. Toch kunnen operators en leveranciers ook niet voorbijgaan aan het feit dat ook zij een flinke duit in het zakje moeten doen als het gaat om het terugdringen van de klimaatverandering. Datacenters staan al vele jaren bekend als emissie-hotspots.

Zero-emissie in 2050

Uit het nieuwe Mobile Net Zero-rapport van de GSMA over de uitstoot van de mobiele industrie blijkt echter dat er met name het afgelopen jaar behoorlijke vorderingen gemaakt worden. Inmiddels hebben al 49 operators, samen goed voor 62 procent van de omzet in de sector, zich gecommitteerd om hun uitstoot nog voor het eind van dit decennium drastisch te verminderen.

Twee jaar geleden waren dat nog ‘slechts’ 31 operators. Bovendien heeft het grootste deel van de mobiele operators, die 50 procent van de omzet in deze sector vertegenwoordigen, aangegevend at ze uiterlijk in 2050 de zero-emissie doelstelling willen behalen.

Industrie groeit met dubbele cijfers, emissie nauwelijks

Dat de mobiele industrie op de goede weg is, blijkt ook uit de stijging van de emissies in 2021. Hoewel het dataverkeer – en daarmee dus ook het energieverbruik van masten, datacenter etc. – ook dat jaar weer met dubbele cijfers groeide, bleef de stijging van de CO2-uitstoot in de mobiele industrie beperkt tot 2 procent. Dat werd onder andere gerealiseerd door investeringen in energiezuinigere netwerkapparatuur en koolstofarmere energiebronnen.

Het gaat dus de goede kant op, maar ook een lichte stijging is nog altijd een stijging. Ondanks dat, rekenkundig en relatief gezien, de uitstoot per gebruiker daalde. In 2021 groeide het dataverkeer van de mobiele industrie met 31 procent en nam het stroomverbruik met 5 procent toe. Zoals gezegd is de beperkte stijging van de CO2-uitstoot (+2%) in dat licht bezien dus een prima ontwikkeling.