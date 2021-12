Mede oprichter Essential kondigt een privacy smartphone aan

Je vraagt je soms af wat mensen bezielt. Als er één product wel uitontwikkeld lijkt, dan is het de smartphone wel. Om nu nog een met een nieuw merk op de proppen te komen dat dan ook nog een succes wordt, is een uitdaging op zich. In dat licht bezien is de komst van De OSOM OV1, die voor volgende zomer gepland staat, bijzonder te noemen. Normaliter zou weer een nieuw smartphone merk nauwelijks nieuws genoemd mogen worden. Ware het niet dat de oprichter van OSOM, Jason Keats, geen onbekende is in deze wereld.

Van Essential naar OSOM

Enkele jaren geleden startte hij samen met de voormalig Android topman Andy Rubin namelijk Essential. Zij gingen dé smartphone maken die iedereen nodig had. Het pakte iets anders uit dan de oprichters verwachtten. De Essential Phone flopte. Helaas geldt dat voor de meeste nieuwe smartphone merken.

Misschien dat die ervaring ertoe geleid heeft dat Keats – dit keer zonder Rubin – nu kiest voor een andere invalshoek. De OSOM OV1 wordt namelijk een Android smartphone waarbij de nadruk op privacy zal liggen. Een niche-product dus. Volgens Keats, wordt het toestel voorzien van privacy specs die 100 keer krachtiger zijn dan de standaard privacy functies van Android. Om dat te kunnen bewerkstelligen wordt er een custom versie van Android ontwikkeld. Dat zei Keats tegenover Android Police, die ook een korte teaser video van de OSOM OV1 toonden