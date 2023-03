Luidt India het einde van de ‘bloatware’ in?

Smartphone fabrikanten installeren ‘af fabriek’, behalve het standaard besturingssysteem, ook diverse (de een wat meer dan de ander) eigen apps. Hoewel sommige apps handig zijn, zit er ook veel zogenoemde ‘bloatware’ bij. Apps waarvoor vaak al hele goede (en veel gebruikte) alternatieven van Google of Android zelf zijn. Irritant is wel dat die vooraf geïnstalleerde apps van Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus etc., door de gebruiker zelf vaak niet verwijderd kunnen worden. India denkt er over na om daar een stokje voor te gaan steken. Luidt dat land mogelijk het (definitieve) einde van de bloatware in?

Fabrikanten verplichten bloatware te verwijderen

De Indiase overheid zou werken aan regelgeving die smartphone fabrikanten verplicht dat de voor-geïnstalleerde apps door gebruikers zelf verwijderd kunnen worden. Reuters meldt dat ze een overheidsdocument ingezien hebben waarin daarover gesproken wordt.

De reden voor deze mogelijke nieuwe regel heeft minder te maken met het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid voor smartphone eigenaren. Nee, volgens Reuters overweegt het ministerie van IT deze nieuwe regels vanwege bezorgdheid over spionage en misbruik van gebruikersgegevens.

"Vooraf geïnstalleerde apps kunnen een zwak beveiligingspunt zijn en we willen ervoor zorgen dat geen enkele buitenlandse natie, inclusief China, er misbruik van maakt. Het is een kwestie van nationale veiligheid", aldus een regeringsfunctionaris die verder anoniem wenst te blijven.

India is natuurlijk nog ver verwijderd van Europa, zowel qua afstand als regelgeving, maar we moeten niet onderschatten dat het land de op één na grootste afzetmarkt voor smartphones is. Als fabrikanten daar verplicht gaan worden om vooraf geïnstalleerde apps verwijderd kunnen worden, dan kan dat zomaar ook een effect hebben op de toestellen en apps die hier ‘standaard’ meegeleverd worden.