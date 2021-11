Loop niet te lang door met een kapot smartphonescherm

Ook al heb je een goed hoesje, een ongeluk zit in een klein hoekje en een smartphone kan soms lelijk vallen. Krak. Nu kun je echt wel even blijven rondlopen met een klein scheurtje, maar barsten brengen wel de nodige risico’s met zich mee. Waarom je er beter niet mee kunt rondlopen heeft daarnaast niet alleen te maken met je eigen veiligheid.

Je kunt er diverse consumenteninformatieboekjes over op naslaan: menig smartphoneleverancier zal aangeven dat je een telefoon met een gebroken scherm beter niet meer kunt gebruiken (tot het gefikst is). Dat heeft verschillende redenen, waarvan we er nu een paar zullen bespreken.

Splinters en sneeën De meest voor de hand liggende reden om een telefoon met een gescheurd scherm niet meer te gebruiken, dat moge duidelijk zijn: glas is scherp en dat kan je flink snijden. Niet alleen je handen, maar bijvoorbeeld ook je oor wanneer je aan het bellen bent. Meestal is een telefoonscherm zo gemaakt dat alles redelijk op zijn plek blijft zitten, maar zeker als je er langer mee doorloopt, dan merk je dat er op een gegeven moment toch wel kleine stukjes glas uitkomen. De water- en stofdichtheid is weg Als je telefoon een hoge IP-rating heeft, dan is hij goed bestand tegen water en stof. Dat is tenminste wanneer hij uit de doos komt, want zeker als je hem een keer goed laat vallen, dan kun je die belofte wel op je buik schrijven. Een gescheurd scherm kan zomaar ruimte laten voor water of stof en daarmee je hele telefoon verpesten.

Je kunt er steeds minder op zien Lekker een artikel lezen op een smartphone met breuken in het scherm, dat is niet makkelijk. Je zal merken dat hoe meer breuken (en zeker sterretjes), hoe moeilijker je de content op je telefoon kunt bekijken. Zeker artikelen waarin vrij kleine lettertypes worden gebruikt zijn dan een uitdaging. Hoe meer breuken, hoe minder goed je je telefoon kunt gebruiken. Je kunt er steeds minder op doen Wat we soms vergeten, is dat het niet gewoon een scherm is, het is een touchscreen. Is die flink aan diggelen, dan kun je daar onmogelijk nog goed gebruik van maken. Sommige plekken in het scherm slaan dan ook dood, waardoor het moeilijker wordt om het apparaat te besturen. Zeker als ze onderaan zijn, waar ook je toetsenbord oppopt, dan heb je een probleem wanneer je een bericht wil typen.

Je kunt er steeds minder op tonen In de huidige samenleving is het essentieel dat je je telefoon altijd opgeladen en wel bij je hebt: immers moet je regelmatig je Coronacheck-QR-code laten zien. Hoe meer scheuren er in het scherm zitten, hoe minder goed die code kan worden gezien of gescand. Bovendien is het gevaar van een gebroken scherm dat hij ineens uitvalt, en dan kun je je Coronacheck helemaal niet meer laten zien, met alle gevolgen van dien. Gelukkig kunnen we steeds vaker onze eigen schermen repareren, want het is echt geen goed idee om te lang met breuken door te lopen. Zeker niet omdat je soms zomaar op nieuwe plekken weer je coronabewijs moet tonen, maar ook omdat je zelf risico’s loopt door het toestel in die staat te blijven gebruiken.