Komt er weer een high-end Nokia smartphone?

Sinds de smartphone tak van Nokia overgenomen werd door het Chinees-Finse HMD Global wil het smartphone merk zich vooral onderscheiden met betaalbare toestellen. Smartphones die over het algemeen voorzien zijn van prima specificaties, maar met een vriendelijk prijskaartje. Helaas voor Nokia betekent dit ook dat ze moeten concurreren met heel veel andere merken die in dezelfde vijver vissen. Denk aan Motorola, Oppo, Xiaomi en Vivo. Zelfs Samsung, de marktleider en vooral bekend van de duurdere toestellen, vist daar tegenwoordig.

Hoe hard Nokia ook probeert haar comeback op de smartphone markt tot een succes te maken, ze komen vooralsnog niet verder dan het niveau van een marginale speler. Ook de introductie van een circulair (duurzaam) abonnement, heeft daar het afgelopen half jaar geen verandering in te weeg gebracht.

High-end Nokia?

Nu gaat het gerucht dat Nokia zou werken aan een high-end toestel, met specificaties waar ze bij Samsung en Apple jaloers op zouden kunnen worden. Gespeculeerd wordt over een toestel, dat vooralsnog door het leven gaat als de Magic Max, met een Snapdragon 8 Gen 2 processor, tot 16GB RAM en een 6,7 inch scherm.

Ooit had Nokia met de PureView, een samenwerking met Carl Zeiss, de beste camera voor mobiele telefoons. De Magic Max zou die tijden moeten doen herleven met een Carl Zeiss camera van 200 megapixels en een 64 megapixel ultra groothoeklens. Klinkt goed, maar het prijskaartje dat genoemd wordt, klinkt nog veel beter: rond de 550 dollar. Dat zou dan wel weer heel erg bij ‘het nieuwe Nokia’ passen.

De Magix Max zou na de zomer op de markt komen. Zoals gezegd, dit zijn nog geruchten en we weten allemaal dat die ook zomaar weer in rook op kunnen gaan. De enige die hier iets zinnigs over zou kunnen zeggen, is Nokia (HMD Global) zeld. En die houden, ook dat is geen verrassing, de kaken stevig op elkaar.