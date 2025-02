Je kunt je auto starten met je Samsung-telefoon

Samsung maakt vanaf 7 februari de Samsung Wallet beschikbaar in Nederland en België. Het is een digitale portemonnee zoals de Google Wallet, waarin je instapkaarten kunt zetten en klantenkaarten. Belangrijker nog: je kunt je autosleutel erin zetten, waardoor je met je Samsung je auto kunt openmaken.

Autosleutels in de Samsung Wallet

Je kunt niet auto’s van alle automerken linken met je Samsung Wallet. Het geldt alleen op bepaalde BMW-, Mini-, Volvo-, Polestar-, Audi-, Kia- en Hyundai-modellen. Ook qua instapkaarten kun je er boardingpassen van KLM en Air France in kwijt. Hoewel KLM niet de enige luchtvaartmaatschappij is, stelt Samsung: “Nooit meer zoeken naar je sleutels of je boarding ticket dus”, zegt Buisiness Development Manager Paul Kerkhof. “Omdat we sterk geloven in open ecosystemen, is het onze ambitie om Samsung Wallet te blijven uitbreiden met nieuwe lokale partners en ontwikkelaars. Binnenkort meer nieuws daarover!”

Binnen Samsung Wallet is er ook Samsung Pass, de wachtwoordmanager van Samsung. Zo hoef je zelf je wachtwoorden niet te onthouden en kun je -net als bij andere wachtwoordmanagers- een extra moeilijk te raden wachtwoord kiezen dat je accounts beter beveiligd. De Samsung Wallet en ook Samsung Pass zijn voorzien van Knox-beveiliging van Samsung. Zo moet je om toegang te krijgen je vingerafdruk scannen, om zo te zorgen dat niet iedereen bij deze gevoelige gegevens kan komen.