Is dit de iPad Mini 6?

De laatste keer dat Apple een nieuwe iPad Mini uitbracht is alweer zo’n twee jaar geleden toen de vijfde generatie van de compacte tablet in de winkels verscheen. Dezelfde ‘lekbron’ die eerder al nieuwe geruchten over de Samsung smartwatches het web op slingerde claimt nu ook over informatie te beschikken van de nieuwe iPad Mini 6. Sterker nog, hij toont ook renders die volgens hem gemaakt zijn met informatie uit de officiële ontwerptekeningen en foto’s van de tablet.