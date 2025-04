How to: Een CV maken met de CV.nl Android App

Kansen dienen zich zelden aan op een gepland moment. Daarom moeten sollicitanten snel kunnen reageren. De impact van een professioneel cv mag niet onderschat worden. Is jouw cv verouderd, of heb je er geen? Dan is het tijd om aan de slag te gaan. Dat kan nu binnen een paar minuten afgerond zijn. Met een cv app is jouw cv sneller klaar, wat direct reageren op een passende vacature vergemakkelijkt.

Waarom CV’s altijd up-to-date moet zijn

Snelheid is doorslaggevend bij het solliciteren, vooral in sectoren waar werkgevers overspoeld worden met cv’s. Om geen enkele kans te missen, moet ieder cv overzichtelijk, makkelijk te scannen en inhoudelijk scherp zijn.

Werkgevers hebben vaak maar een paar seconden de tijd om te bepalen of een cv de moeite waard is. Daarom moet de opbouw kloppen, met duidelijke tussenkoppen, een logische volgorde en waardevolle informatie.

Met een cv app is een laptop overbodig bij sollicitaties. Deze apps maken het mogelijk een volledige sollicitatie in te dienen, in plaats van op LinkedIn te klikken op “easy apply”.

Er is een manier om snel een cv te maken, aan te passen en te versturen als PDF.

Download de CV.nl android app om jouw carrière naar het volgende niveau te tillen.

Kleine aanpassingen, grote impact

Kleine aanpassingen hebben een groot effect. Door direct nieuwe functies of cursussen toe te voegen blijft een cv actueel en relevant.

Wat mag er niet ontbreken op jouw CV?

De cv-inhoud moet altijd afgestemd zijn op de functie. Niet elke bijbaan of vaardigheid is relevant. Elk toegevoegd element dient een duidelijk doel te hebben. Zo is bijvoorbeeld ervaring in de bouw minder zinvol voor een sollicitatie als kok, terwijl specifieke IT-vaardigheden, certificaten of projecten cruciaal zijn voor een rol in de technologie. Het sleutelwoord is selectiviteit: focus op informatie die de kans op een uitnodiging vergroot en laat alles weg wat afleidt of overbodig is.

Hieronder delen we de onderdelen die ieder cv moet bevatten en wat er optioneel is:

Kopregel : De gewenste functie en jouw expertise of relevante eigenschappen.

: De gewenste functie en jouw expertise of relevante eigenschappen. Personalia : Naam, telefoonnummer, e-mailadres en een link naar jouw LinkedIn-profiel.

: Naam, telefoonnummer, e-mailadres en een link naar jouw LinkedIn-profiel. Profieltekst : Jouw professionele identiteit en ambities.

: Jouw professionele identiteit en ambities. Werkervaring : Vermelding van werkgeschiedenis en meetbare prestaties.

: Vermelding van werkgeschiedenis en meetbare prestaties. Opleidingen : Behaalde diploma’s, relevante studies of bijscholing.

: Behaalde diploma’s, relevante studies of bijscholing. Vaardigheden : Denk aan talen, software, technieken of andere praktische kennis.

: Denk aan talen, software, technieken of andere praktische kennis. Talenkennis : Welke talen kun je op welk niveau lezen, schrijven en spreken?

: Welke talen kun je op welk niveau lezen, schrijven en spreken? Optioneel: Cursussen, vrijwilligerswerk of hobby’s, een foto indien gepast voor de sector.

Een CV maken is makkelijker dan ooit

Iedereen die ooit geprobeerd heeft om een cv in Word te maken, weet hoe frustrerend dat kan zijn. Verspringende regels, verkeerde marges, rommelige lettertypes. Wat je ook doet, de pdf blijkt er op een mobiele telefoon altijd net anders uit te zien. Met een cv app los dit probleem op.

Handig is dat de app slimme functies bevat, zoals AI-suggesties voor functietitels of voorbeeldzinnen voor een profieltekst. Dit helpt vooral als je het lastig vindt om jezelf in woorden te vatten of niet weet hoe je een bepaalde functie het beste beschrijft. Zo blijft er meer tijd over voor wat echt telt: de inhoud. Denk per onderdeel na: wat is belangrijk, wat hoeft er niet in? Maak jouw cv leesbaar en gebruik korte zinnen. Gebruik alleen vakjargon als het passend is, maar vermijd altijd onbekende afkortingen.