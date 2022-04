​Hooikoorts? Deze apps helpen je door de lente heen

Terwijl iedereen buiten op terrassen hangt en geniet van de zon, zit jij binnen. Niet omdat je moet werken… Laat je je echter toch verleiden door je vrienden die lekker in het park hangen, dan kun je meteen vast langs de drogist voor Kleenex en neusspray. Het is hooikoortsseizoen en alle pollen dansen in de lucht. Deze apps helpen je door de lente heen.

Hooikoortsradar In Nederland zijn we dol op Buienradar. Deze uitvinding helpt je bepalen hoe laat je van huis vertrekt en wat je aantrekt, want hij laat je weten wanneer er een regenbui op je locatie neerkomt. Hooikoortsradar is precies zoiets, maar dan geeft hij op de kaart van Nederland met kleuren aan hoe hevig de hooikoortsklachten zullen zijn. Groen is helemaal goed, maar rood of paars betekent dat je je moet bergen. Het voordeel van Hooikoortsradar is dat hij ook nog een voorspelling voor vier dagen kan geven, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de weersverwachting, maar ook naar de bloeikalender. Verreweg de beste app om een welingelichte keuze te maken. Plus, je kunt ook bijhouden wat jouw klachten zijn, al wordt dit niet zo tof weergegeven als in de app hieronder.

Klarify Waar de meeste hooikoorts-apps vooral zenden, is het fijn aan Klarify dat het ook wat van je terug wil horen. Het voelt toch fijn als er naar je geluisterd wordt, ook al is dat door een computer. Je kunt namelijk in de Engelstalige app Klarify niet alleen lezen hoe het met de pollen in de lucht staat op je locatie (en hiervan ook handige meldingen krijgen), je kunt er ook een soort allergiedagboek in bijhouden waardoor je kunt zien hoe je allergie zich ontwikkeld. Immers komt hooikoorts in allerlei vormen voor en kan de ene persoon beter tegen plant x of plant y. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld vroeg in het seizoen last, terwijl anderen juist pas later enorme hooikoorts krijgen. In zo’n dagboek kun je bijhouden hoe je je voelt en terugzien hoe de luchtsamenstelling op dat moment was.

Hooikoorts en Pollen-app Hoewel deze app hevig is gesponsord door geneesmiddelenfabrikant A. Vogel, zitten er wel degelijk handige opties in de Hooikoorts en Pollen-app. Ook hierin zie je een kaartje van Nederland om te checken hoe hevig de hooikoorts zal zijn, maar is er ook een pagina met nieuws over hooikoorts in Nederland. Er zijn tips te vinden om je hooikoorts een beetje binnen de perken te houden, maar er is dus ook een gedeelte gewijd aan een bepaald natuurlijk medicijn van het merk. Wel positief is dat je deze app ook kunt gebruiken als je kleurenblind bent, want hiervoor is een speciale modus zodat je toch nog kunt aflezen hoe de pollen ervoor staan in jouw regio.

Uiteindelijk kun je gelukkig zelf veel doen tegen hooikoorts: vooral veel binnen blijven zitten, eventueel een luchtreiniger inschakelen, medicijnen gebruiken (waaronder neusspray) of bijvoorbeeld naar het strand gaan, want vaak helpt de frisse zeelucht ook. De lucht komt dan van de zee en niet van het land, waardoor deze niet doordrongen is van pollen. Hopelijk kom je goed de lente door met deze tips, veel succes!