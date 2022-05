Hoe snel wissel jij van smartphone? Door smartphones 5 jaar lang te gebruiken vermindert de jaarlijkse impact op de opwarming van de aarde met 31%, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Fairphone. De Nederlandse fabrikant van ethische smartphones publiceert vandaag (PDF) een levenscyclusanalyse (LCA) voor Fairphone 4, waarin gedetailleerd wordt beschreven welke impact hun meest recente toestel heeft op het milieu.

Milieu-impact minimaliseren



Het onderzoek, uitgevoerd door het Duitse Fraunhofer IZM, bevestigt de kernboodschap van Fairphone dat smartphones zo lang mogelijk gebruikt moeten worden. Verschillende scenario’s in het onderzoek tonen daarbij aan dat bij een gebruiksduur van vijf jaar van een Fairphone 4 de jaarlijkse CO2-impact van de smartphone met 31% kan worden verminderd ten opzichte van een gebruiksduur van drie jaar.

Bij een zevenjarig gebruik van de smartphone inclusief twee batterijvervangingen daalt de uitstoot per jaar zelfs met 44%. Met de LCA zet Fairphone zich in om een oplossing te vinden om de milieu-impact van Fairphone 4 verder te minimaliseren. Om de onderzochte scenario’s in de praktijk te brengen, biedt Fairphone een verlengde garantie van vijf jaar aan Fairphone 4 gebruikers. Ook garandeert het techbedrijf een software-ondersteuning tot minstens eind 2025.