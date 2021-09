​Hoe maak je optimaal gebruik van het bedieningspaneel op je iPhone?

Als je in het bezit bent van een iPhone, dan ben je waarschijnlijk wel bekend met het bedieningspaneel. Wanneer je vanuit de rechterbovenhoek van het beeldscherm naar beneden veegt, komt het bedieningspaneel tevoorschijn. Als je nog in het bezit bent van een wat oudere iPhone, dan moet je vanuit onder naar boven vegen. Vervolgens zie je het bedieningspaneel en kun je vliegensvlug navigeren naar allerlei applicaties en functies. Benieuwd hoe je hier optimaal gebruik van kunt maken? Lees dan verder!



Kies voor efficiëntie!

Iets wat veel mensen niet weten, is dat het bedieningspaneel op een iPhone naar eigen behoefte is aan te passen. Eigenlijk is dat ook helemaal niet zo gek, aangezien niet iedereen dezelfde applicaties en functies gebruikt. Op die manier wordt voorkomen dat er in het bedieningspaneel applicaties en functies worden weergeven die nooit worden gebruikt. In plaats daarvan is het mogelijk alleen applicaties en functies in te stellen, die ook daadwerkelijk van pas komen. Zodoende is het voor iedereen met een iPhone mogelijk het toestel handig en snel te bedienen. Houd je efficiëntie? Maak dan ook nog gebruik van een telefoonhoesje met koord. Daarmee heb je je smartphone altijd makkelijk bij de hand en kun je het vervolgens efficiënt bedienen door middel van het bedieningspaneel.

Hoe kan ik het bedieningspaneel aanpassen?

Je kunt het bedieningspaneel op je iPhone heel gemakkelijk veranderen via de instellingen van het toestel. In de instellingen is het mogelijk aan te geven welke regelaars je graag op jouw persoonlijke bedieningspaneel wilt hebben staan. Ook is het mogelijk om de volgorde van de regelaars te veranderen, zodat je jouw bedieningspaneel precies zo kunt inrichten zoals jij dat handig vindt.

Als je via de instellingen op je iPhone doorklikt naar “Bedieningspaneel”, dan kom je terecht in het overzicht waar je de regelaars kunt beheren. Je kunt regelaars zowel toevoegen als verwijderen. Bovenaan vind je de toegevoegde regelaars oftewel de regelaars die momenteel al in je bedieningspaneel staan. Door op het rode icoontje met het witte horizontale streepje en vervolgens op “Verwijder” te klikken, haal je de betreffende regelaar uit je bedieningspaneel. Rechts van elke regelaar zijn drie horizontale grijze streepjes onder elkaar te zien. Door je vinger op deze drie streepjes te leggen, wordt het mogelijk de regelaar naar boven of naar beneden in de lijst te slepen. Hiermee verander je de volgorde van de regelaars.

Als je een stukje naar beneden scrolt, kom je terecht bij het kopje “Meer regelaars”. In dit lijstje vind je de regelaars die momenteel niet op je bedieningspaneel staan. Door op het groene icoontje met het witte plusje te klikken voeg je de gewenste regelaar toe aan je bedieningspaneel. Op dat moment verspringt de regelaar direct naar het bovenste lijstje op de pagina. Er zit overigens geen limiet aan hoeveel regelaars je op het bedieningspaneel kunt zetten. Als je meer regelaars toevoegt dan dat er op het scherm passen, dan wordt het namelijk mogelijk om binnen het bedieningspaneel naar beneden te scrollen. Ideaal dus!

Wat kan ik niet wijzigingen in het bedieningspaneel?

Niet alle regelaars die je in het bedieningspaneel kunt vinden zijn echter te verwijderen of van plaats te veranderen. Zo zijn er een aantal standaard functies die Apple heeft vastgezet in het bedieningspaneel. Het gaat dan bijvoorbeeld om functies als de vliegtuigmodus, wifi, bluetooth, mobiel netwerk, rotatievergrendeling, niet storen en synchrone weergave. Deze functies zijn allemaal aan de linkerbovenkant van het bedieningspaneel te vinden. Aan de rechterbovenkant van het bedieningspaneel zien we de afspeelregelaars (zowel muziek als video), de regelaar voor het veranderen van de helderheid van het beeldscherm en de volumeregelaar. Ook deze regelaars zijn niet te verwijderen of van positie te veranderen. Dit zal echter voor bijna niemand een probleem vormen aangezien het stuk voor stuk handige applicaties en functies zijn, die iedereen wel eens nodig heeft.

Welke regelaars kan ik op mijn bedieningspaneel zetten?

In totaal zijn er 24 verschillende applicaties en functies ofwel regelaars die je op jouw persoonlijke bedieningspaneel kunt plaatsen. Bij sommige regelaars is het enkel mogelijk om deze normaal aan te klikken om zo de app of functie te activeren, maar bij andere regelaars zijn er ook nog extra mogelijkheden wanneer je de regelaar iets langer ingedrukt houdt (ook we ‘haptic touch’ genoemd). Hieronder lichten we een aantal regelaars uit, om je een idee te geven van de mogelijkheden.

Camera

Door middel van deze regelaar ga je direct naar de standaard camera-app van je iPhone. Als je haptic touch gebruikt op dit icoontje krijg je de mogelijkheid om meteen bij een specifieke instelling van de camera terecht te komen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor de volgende opties: “Maak selfie”, “Neem video op”, “Maak portret” of “Maak portretselfie”.

Zaklamp

Als je op dit icoontje klikt, zal de flitser op het toestel aangaan om als zaklamp te fungeren. Gebruik je haptic touch op dit icoontje, dan krijg je ook de mogelijkheid om de sterkte van het licht aan te passen. Het is hierbij mogelijk om uit vier verschillende sterktes van licht te kiezen.

Timer

Dit icoontje brengt je direct naar de timer functie binnen de klok-app van het toestel. Door gebruik te maken van haptic touch krijg je de mogelijkheid om direct een timer aan te zetten via het bedieningspaneel. Er zijn hierbij 12 verschillende tijdsduren waar je direct voor kunt kiezen. Op die manier hoef je dat niet handmatig in te stellen.

Rekenmachine

Dit icoontje brengt je direct naar de rekenmachine-app van het toestel. Als je haptic touch gebruikt op dit icoontje, dan krijg je de mogelijkheid om de laatste uitkomst van de rekenmachine te kopiëren. Dit is bijvoorbeeld erg handig wanneer je een berekening hebt gedaan waarvan je het antwoord in een andere app wilt noteren, maar per ongeluk bent vergeten om de uitkomst van de berekening binnen de Rekenmachine-app te kopiëren.

Notities

Als je op dit icoontje klikt, ga je direct naar de notities-app. Wanneer je in de app landt, begin je ook meteen in een nieuwe notitie zodat je direct kunt noteren wat je wilt noteren. Gebruik je haptic touch op dit icoontje, dan kun je kiezen uit vier opties: “Nieuwe notitie”, “Nieuwe checklist”, “Nieuwe foto” of “Scan document”.

Niet Storen Tijdens Autorijden

Door op dit icoontje te klikken, geef je aan dat je in de auto stapt om een stukje te gaan rijden. Tijdens het autorijden word je dan niet gestoord door eventuele meldingen die binnen kunnen komen, zodat je je focus op het besturen van de auto kunt houden.

Schermopname

Met de schermopname-functie kun je een video-opname maken van wat er op je beeldscherm gebeurt. Wanneer je het icoontje aanklikt, zal deze drie seconden aftellen voordat de opname begint. Klik je nogmaals op het icoontje, dan stopt de schermopname. De schermopname is ook te stoppen door op het rode icoontje linksboven op het beeldscherm en vervolgens op “stop” te klikken.

Geluidsherkenning

Middels dit icoontje kun je de geluidsherkenning-functie activeren of deactiveren. Met deze functie kun je bijvoorbeeld instellen dat wanneer de deurbel gaat, je iPhone dit geluid herkent en je er een melding van stuurt. Dat kan handig zijn als je zelf de bel niet hoort, bijvoorbeeld wanneer je in de tuin of op zolder bent.

Begeleide toegang

Als je op dit icoontje klikt, kun je begeleide toegang activeren. Met begeleide toegang kun je de iPhone beperken tot één bepaalde app. Het is vervolgens niet mogelijk om de app te verlaten zonder het invullen van de toegangscode. De functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer een kind gebruikmaakt van je iPhone en je wilt voorkomen dat hij of zij de app verlaat en een andere app opent.

Nu je wat meer weet over de verschillende mogelijkheden wat betreft het inrichten van het bedieningspaneel op jouw iPhone kun je aan de slag om jouw bedieningspaneel samen te stellen op basis van wat jij nodig hebt en wat jij handig vindt. Met een slim samengesteld bedieningspaneel kun je een hoop tijd besparen en maak je het toestel nog gebruiksvriendelijker voor jezelf.