Het volgende retro Nokia mobieltje, de 2660 Flip

Jarenlang belde mannen en vrouwen van mijn generatie – die in de jaren 90 al met een GSM rondliepen, met een Nokia. Een 3310, 5110, 6310, 8110, 2650 of een van de vele andere viercijferige mobieltjes van de Finse fabrikant. Nokia maakt zelf al lang geen mobiele telefoons meer. Het merk is enkele jaren geleden al opgegaan in HMD Global. Die kwamen zes jaar geleden op het lumineuze idee om oude, iconische, Nokia mobieltjes nieuw leven in te blazen. Na onder andere de 3310 en de 8110 is begin dit jaar de 2660 Flip gelanceerd. De revival van een iconische Nokia uit 2007, maar dan in een 2023 uitvoering. Af en toe even niet connected of online HMD Global brengt die oude Nokia telefoons niet alleen uit pure nostalgie terug naar de markt. Ze willen consumenten ook bewuster maken van het belang om af en toe ook eens gewoon alleen telefonisch bereikbaar te zijn. Weg van always connected en always online! Daarvoor hebben de ‘retro-revival’ Nokia’s beperkte connectivity opties. Dat wil zeggen, ze ondersteunen (de meesten) wel 4G, maar een groot scherm en qwerty toetsenbord ontbreken. Browsen kan wel, maar op postzegelformaat is dat niet echt vergelijkbaar met de ervaring die we tegenwoordig gewend zijn van slimme telefoons. Bovendien moet je voor de invoer van tekst weer wennen aan het T9-toetsenbord.

Snake mag uiteraard niet ontbreken Het aanbod van apps is ook beperkt. Standaard zie je wel een Facebook app, maar laat die gerust links liggen. Als ik Nokia was geweest, dan had ik die sowieso achterwege gelaten. Dat gezegd hebbende, is er natuurlijk één retro app die absoluut niet mag ontbreken op de Nokia 2660 Flip. Precies, Snake! De game waar menig mobiele beller uit de nineties vele uren mee heeft gedood. De nieuwe versie van de Nokia 2660 Flip heeft daarnaast ook nog games als Tetris, Racing Attack en Doodle Jump. Als je die games, behalve Snake, ten volle wil spelen, dan moet je de demoversies op het toestel wel vervangen door betaalde varianten.

Specs uit 2007, vertaald naar 2023 Qua specificaties is de Nokia 2660 Flip, net als de andere retro Nokia modellen die de afgelopen jaren in de (online) winkels verschenen zijn, uiteraard geen hoogvlieger. Maar dat is ook niet waar HMD Global mee wil pochen. Nee, het zijn specs die we uit 2007 kennen, toen het origineel door Nokia zelf uitgebracht werd. Dat betekent dat hij weliswaar een camera heeft om foto’s mee te maken, maar dan wel met een resolutie van 0.3 megapixels (640 x 480). Het scherm is met 2,8 inch groter dan dat van zijn origineel, maar met een resolutie van 240 bij 320 pixels ook heel erg ‘2007’. Aan de buitenzijde van zit dan nog een schermpje van 1,77 inch waarop je binnenkomende berichten, oproepen en een klok kunt zien. Verder heeft hij ook een FM-Radio en een 1 GHz processor met 48MB werkgeheugen en 128 MB opslag, dat eventueel met een micrSD kaart kan worden uitgebreid met nog eens maximaal 32 GB.

My first Nokia Zoals gezegd, dit is een toestel voor mensen die af en toe eens wat anders willen dan continu online zijn. Gewoon effe terug naar de zero’s. En wat mij betreft is de Nokia 2660 Flip, evenals de andere retro Nokia’s, ook een prima alternatief voor (jonge) kids die voor het eerst om een mobiele telefoon vragen. Je hoeft je als ouder namelijk geen zorgen te maken dat de je kroost zich meteen verliest in alle indrukken, posts en vaak voor hele jonge kids niet bepaald gewenste informatie die hen via sociale netwerken als Facebook, Instagram of TikTok ter oge of ore komt.