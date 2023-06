Nokia blaast de 2660 clamshell uit 2007 nieuw leven in

Nokia is al heel wat jaren, deels, in Chinese handen. Onder de vlag van HMD Global heeft de ooit volledig Finse fabrikant al een aantal ‘oude’ mobieltjes nieuw leven ingeblazen. De volgende in die rij is de Nokia 2660 clamshell. Dat doet het merk deels uit nostalgie, maar met de introductie van de nieuwe oude 2660 zegt de fabrikant ook in te spelen op een trend onder met name jongeren van de Generation Z en Millennials. Zij kiezen steeds vaker voor minder schermtijd. Digitaal detoxen noemt men dat ook wel.

Nokia 2660 clamshell, een nieuwe oude ‘dumbphone’

De nieuwe Nokia 2660 past volgens het merk precies in dat straatje. En dat klopt ook wel, als je naar de specificaties kijkt. Het is, ondanks dat hij ook geschikt is voor 4G-netwerkn (gen 5G dus), bepaald geen smartphone. Nee, de specs zijn verder behoorlijk gedateerd. Uiteraard is het iconische Snake ook van de partij, evenals een mp3-speler en FM-radio functie.

Het 2,8 inch beeldscherm aan de binnenzijde wordt aangevuld met een 1,77 inch scherm aan de buitenkant van de clamshell. Dat is op zich wel redelijk modern te noemen. De camera aan de achterzijde is dan weer typisch ‘2007’ met zijn resolutie van 0,3 megapixel. Ook de 128MB interne opslagruimte en 48MB RAM zijn een overblijfsel van de zero’s. Gelukkig is er ook ruimte voor wat extra geheugen, als je er een microSD kaartje bij koopt. Die mag wel niet groter zijn dan 32GB.