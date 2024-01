Het einde van de digitale camera is aanstaande

Wie heeft er nog een ‘ouderwetse’ digitale camera? Dat zullen misschien best nog veel mensen zijn, maar hoe lang nog? Kijkend naar een statistiek waarin het verloop van de verkoop van digitale camera’s – DSLR’s – sinds 1999 weergegeven wordt, kun je concluderen dat ze aan het uitsterven zijn. In 1999, toen digitale (spiegelreflex) camera’s aan een opmars begonnen, werden er wereldwijd amper vijf miljoen verkocht. In de tien jaar die volgden, steeg dat naar een recordhoogte van meer dan 100 miljoen vanaf 2006 en een piek van 121 miljoen in 2010. Daarna zette de dalende lijn in. Niet omdat de markt voor digitale camera’s verzadigd raakte, maar omdat er een ‘new kid on the block’ verschenen was: de smartphonecamera.

Verkoop digitale (spiegelreflex) camera’s gekelderd

Net als met de opkomst van de digitale camera duurde het een paar jaar voordat mobiele telefoons met ingebouwde camera’s volwassen, en betaalbaar, genoeg waren om de concurrentie aan te gaan met de ‘traditionele’ digitale camera. Ik kreeg mijn eerste mobieltje met een ingebouwde – 0.3 megapixel – camera ergens in 2002: de Nokia 7650. Dat was niet de allereerste mobiele telefoon met een camera, maar omdat hij afkomstig was van marktleider Nokia (die meer dan 40 procent van de mobiele telefoonmarkt in handen had), luidde dit toestel wel de start van een nieuw tijdperk in. Een tijdperk dat uiteindelijk dus tot de teloorgang van de ‘ouderwetse’ camera zou leiden. In 2021 werden nog slechts 8,36 miljoen digitale camera’s verkocht.