​Google moet toch 4 miljard betalen voor machtsmisbruik Android

Grote techbedrijven, rechtszaken en boetes blijven in het nieuws komen deze week. Vorige week was het Spotify tegen Apple’s App Store, gisteren waren het uitgevers tegen Google’s zoekmachine en vandaag? Vandaag is het de EU die heeft besloten om de miljardenboete die het Google eerder gaf voor het machtsmisbruik rondom Android gewoon te handhaven. Dat betekent dat Google ondanks zijn hoger beroep 4 miljard euro moet betalen.

Machtsmisbruik met Android

De zaak loopt al jaren. In juli 2018 werd een eerste uitspraak gedaan, namelijk dat Google 4 miljard euro moet betalen om Android. Google was het daar niet mee eens en ging in beroep, waar pas vier jaar na dato een uitspraak op is. Het hof bepaalt dat Google die 4 miljard gewoon moet betalen. De boete is een van de hoogste boetes die Google ooit heeft gekregen en doet het bedrijf dan ook best pijn, hoe rijk het ook is.

De boete werd gegeven door machtsmisbruik van Google, dat fabrikanten van Android-smartphones dwong om bepaalde Google-apps te installeren als ze Android wilden gebruiken. Dat is overduidelijk machtsmisbruik: het is een ultieme manier om te zorgen dat je als groot bedrijf groot blijft: mensen dwingen om jouw apps sowieso op hun smartphones te zetten. Volgens het hof is het een beperking van concurrentie. Google vindt van niet: het meent dat Android voor iedereen meer keuze heeft bewerkstelligd en dat het juist duizenden succesvolle bedrijven ondersteunt.