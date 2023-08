​Google gaat Apple achterna met SOS-noodberichten via satelliet

Meestal is het een beetje flauw en saai als techbedrijven elkaar kopiëren, maar in het geval van Google dat een bepaalde functie van Apple kopieert is het eigenlijk heel goed. Het lijkt er in ieder geval op dat het mogelijk gaat maken dat je ook met een Google-telefoon via satelliet kunt communiceren mocht je in nood zijn.

Looks like Google Messages is indeed preparing to add support for Satellite Connectivity. They've added UIs for conversations and SOS messages using satellite connection: pic.twitter.com/IDxse7QNCw

SOS-noodberichten op Google

Het versturen van SOS-noodberichten kan nu wel via het gewone netwerk, maar als er een aardbeving of stroomuitval is, dan werkt dat toch net even anders. Het gewone netwerk valt dan mogelijk uit en dat zou betekenen dat je geen SOS-signaal kunt versturen. Voor mensen met een iPhone is dat sinds de uitgave van de iPhone 14 vorig jaar een zorg minder: die kan namelijk communiceren via satelliet om je noodsignaal toch te versturen.

In de Google Berichten-app (waarin je bijvoorbeeld ook sms’jes ontvangt) werd gezien dat de functie er waarschijnlijk ook voor Google- of Android-gebruikers aankomt. Het komt niet helemaal als een verrassing, want Google kondigde dit een jaar geleden al aan. Of het alleen naar de Pixels komt, naar heel Android of naar een beperkt aantal telefoons, dat is nog onbekend. Sowieso kan niet elke telefoon een functie als deze aan, omdat je er een specifiek soort ingebouwde modem voor nodig hebt.