Drie tips om te voorkomen dat je al je data roaming buiten de EU gebruikt

Op vakantie gaan in een land buiten de Europese Unie is natuurlijk hartstikke interessant en spannend. Het nadeel van reizen buiten de EU is dat je vaak wat minder makkelijk gebruikmaakt van je telefoon. Het kost namelijk ontzettend veel. Zit er niks anders op dan maar die in de buidel te tasten? Gelukkig niet, want er zijn beslist oplossingen. Wij zetten er drie voor je op een rijtje.

Koop een prepaid eSIM

Je hoeft je dataroaming niet te gebruiken als je gebruik maakt van een prepaid eSim. Zo’n kaartje werkt heel simpel. Je koopt de eSim voor een vast bedrag en geniet op je vele bestemmingen van ongelimiteerd internetgebruik. Je kunt bijvoorbeeld een prepaid eSim kopen van Holafly en op bestemmingen als de Verenigde Staten, Turkije en Egypte genieten van internet waar en wanneer je maar wilt, zonder te betalen voor data roaming.

Je kunt de eSim installeren in een telefoon en gebruiken aan de hand van een eenvoudige QR-code. De eSim zat namelijk al in je telefoon en is alleen digitaal te gebruiken. eSims zijn een perfecte oplossing voor iedereen die overal en altijd internet wil gebruiken en inmiddels al niet meer zonder kan.

Maak gebruik van de wifi, maar op een veilige manier

Gebruikmaken van de vele wifi is natuurlijk de meest voor de hand liggende manier om de kosten van je data roaming te drukken. Helaas heeft openbare wifi, in een hotel of een koffiezaak, een enorm nadeel: het is zo lek als een mandje.

Omdat je gebruikmaakt van wifi met een openbaar wachtwoord, of zelfs helemaal geen wachtwoord, kan iedere kwaadwillende via de internetverbinding bij jouw gegevens komen. Vervelend als ze bijvoorbeeld je bank hacken of je gegevens gebruiken voor identiteitsdiefstal.

Wat je ertegen kunt doen? Een VPN helpt je je gegevens te beschermen, zelfs als je openbare wifi gebruikt. De VPN leidt je IP-adres namelijk om, waardoor het voor hackers onmogelijk wordt om nog in te breken in jouw gegevens via de wifi.

Zo’n VPN heeft op reis nog een ander voordeel. Je kunt er namelijk ook je favoriete Nederlandse tv-programma’s mee kijken op reis. Normaliter zouden deze geblokkeerd worden omdat je je niet in Nederland bevindt. Met een VPN kun je dat kunstmatig aanpassen.

Download wat je vaak gebruikt en werk offline

Een laatste optie die we je zeker niet willen onthouden is zoveel mogelijk te downloaden. Je kunt ontzettend veel onlinediensten offline gebruiken. Als je in een vliegtuig zit, ken je vast die persoon die een serie op een tablet of telefoon kijkt. Dat kan allemaal omdat de serie is gedownload op de telefoon.

Nu zul je Netflix niet zo snel gebruiken buiten het vliegtuig, maar muziek luisteren voor je gaat slapen in de hotelkamer of zelfs onderweg, kan prettig zijn op je verre reis. Je kunt gelukkig ook al je nummers en favoriete playlist op streamingdienst Spotify gewoon downloaden. Sinds vorig jaar kan het zelfs op je smartwatch.

Zo heb je overal en altijd muziek bij je, zonder roaming. En wil je graag de weg vinden op je bestemming zonder data roaming te gebruiken? Je kunt ook delen van Google Maps downloaden voor je vertrekt en deze offline gebruiken.