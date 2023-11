​Dit zijn de beste apps van 2023, volgens Google

Wat zijn nou de beste apps van 2023? Het is soms best moeilijk om in appwinkels te zien welke apps er werkelijk in 2023 zijn verschenen, of eigenlijk überhaupt om nieuwe apps te ontdekken. Gelukkig helpt Google ons nu een handje, want het komt met de lijst met beste apps van 2023. En daar zitten ook keuzes van de gebruikers bij. Overigens zijn de apps niet allemaal afkomstig uit 2023, maar het zijn wel apps en games die dit jaar extreem populair waren buiten de gebaande paden om.





If you’re wondering what new apps to download, #Bestof2023 is the BEST place to start Browse the local winning apps (from your area), here: https://t.co/7wHKmjojUG pic.twitter.com/eynHaK0qbf — Google Play (@GooglePlay) November 29, 2023

Beste apps van 2023 Google noemt Imprint: Learn Visually de beste app van 2023. Wil je iets leren, dan hoef je in deze app niet bang te zijn voor lange lappen tekst. Je krijgt allerlei informatie over gezondheid, technologie, psychologie en geschiedenis gewoon op een presenteerblaadje dat aanzienlijk aantrekkelijker is. Het wordt namelijk visueel verteld en je brein schijnt een veel betere connectie te maken met informatie wanneer het visueel wordt gemaakt. Vandaar dat Imprint een populaire keuze is. De beste game is volgens Google Honkai: Star Rail, het is een science-fictiongame die vooral visueel erg prettig is, maar ook heel goed is geslaagd in het creëren van een heel universum waarin je vanalles te weten komt over de wereld en de vele personages. Het is een role playing game, dus je kunt er ook heel wat uren mee vooruit.

Beste app volgens het grote publiek Google geeft ook de eer weg aan apps die zeer geschikt zijn om op meerdere toestellen te gebruiken. Het noemt hierbij Spotify als populairste app en dat is wel logisch. Je kunt immers een nummer opzetten op je smartphone en op je smartwatch zorgen dat die geskipt wordt, gepauzeerd, of iets anders. Qua game is er ook een spel dat de multi-toestel-award krijgt. De game OUTERPLANE - Strategy Anime schijnt vooral op vouwbare toestellen enorm goed te werken en er ook nog eens heel mooi uit te zien, terwijl het spel ook op PC heel goed speelbaar is. De mensen die de App Store gebruiken mochten ook een game en een app nomineren voor het beste van 2023. Dat is ook volop gebeurd. Het is goed dat OpenAI ervoor koos om ChatGPT niet alleen in de browser te laten bestaan (wat bijvoorbeeld Google wel doet met Bard): de app is namelijk verkozen tot de beste app van 2023, door gebruikers. Toch wel handig, zo’n AI-chatbot die altijd tot je beschikking is op je telefoon. Qua games is er gekozen voor Monopoly Go!, waarmee je overal waar je bent even een potje van de populaire boardgame kunt genieten.