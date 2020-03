​De vouwbare Huawei Mate Xs ligt op 14 april in de winkel​

Huawei heeft bekendgemaakt dat de Mate Xs vanaf dinsdag 14 april verkrijgbaar is in Nederland. De vouwbare smartphone is een technisch hoogstandje, met een schermdiagonaal van 8 inch, de unieke Falcon Wing-scharnier en een 5G-antenne. Buitenom buigend beeldscherm De Mate Xs is Huawei’s meest luxe smartphone. Het toestel biedt een FullView-ervaring door het buitenom buigende scherm van 8 inch, dat in gevouwen toestand verandert in een hoofdscherm aan de voorkant van 6.6 inch en een tweede scherm aan de achterkant van 6.38 inch. Dankzij het Falcon Wing scharnier, dat uit meer dan 100 in elkaar grijpende onderdelen bestaat en is gemaakt uit zirkonium-gebaseerd vloeibaar metaal, kan het scherm tot 180 graden worden omgevouwen. Het display is vervaardigd uit een polymeerstructuur van twee lagen polyamide van ruimtevaartkwaliteit, die met een transparante lijm aan elkaar zijn verlijmd. Hierdoor biedt het hoge beeldkwaliteit, kleurverzadiging en helderheid, terwijl het scherm bestand is tegen beschadigingen en lang meegaat.

Multitasken als nooit tevoren De toch unieke afmetingen van de Huawei Mate Xs bieden opties tot verschillende nieuwe gebruiksmogelijkheden. Zo kan je met Multi Window twee apps tegelijkertijd naast elkaar op het scherm gebruiken. Tekst, foto’s en documenten kunnen zo met drag & drop van app naar app worden gekopieerd. Een dock onderaan het scherm biedt toegang tot een quick launch menu. Wanneer twee apps tegelijkertijd zijn geopend, kunnen gebruikers bovendien ook nog een derde app opstarten in een zwevend venster, zodat kleine taken zoals berichten versturen kunnen worden uitgevoerd zonder de twee reeds draaiende apps te verlaten. Met andere woorden het is een device waarmee je maximaal kan multitasken. EMUI 10.0.1

De Mate Xs draait op EMUI 10.0.1, een besturingssysteem gebaseerd op het Android Open Source Project, dat veiliger is, betere prestaties levert en bovendien de mede door Huawei ontwikkelde Multi-Screen Collaboration-functie ondersteunt, waardoor Windows- en Android-apparaten naadloos aan elkaar worden verbonden. Zo kan je eenvoudig bestanden uitwisselen tussen de Mate Xs en een Huawei MateBook laptop en kunnen beide devices op één scherm worden aangestuurd. Camera Zoals je mag verwachten van Huawei, is natuurlijk ook de camera van topkwaliteit. Het SuperSensing Leica Quad Camera-systeem beschikt over een 40MP hoofdcamera (groothoek, f / 1.8), een 16MP ultragroothoekcamera (f / 2.2), een 8MP telelenscamera (f / 2.4, OIS) en een 3D-dieptegevoelige camera. Dankzij optische beeldstabilisatie (OIS) en beeldstabilisatie met behulp van kunstmatige intelligentie (AIS) kunnen superstabiele video-opnames worden gemaakt en de zoomlens kan tot 30x hybride uitvergroten. De camera ondersteunt tot ISO 204800 waardoor ook in het donker de mooiste foto’s kunnen worden gemaakt. Kirin 990 5G-chip De vouwbare smartphone heeft een speciaal voor de Mate Xs ontworpen 5G-antenne en wordt aangestuurd door de Kirin 990 5G-chip. Deze SoC met octacore CPU heeft twee supergrote en twee grote op maat gemaakte Cortex-A76-cores, twee grote op maat gemaakte Cortex-A76-cores en vier kleine Cortex-A55-cores, met een snelheid van 2,86 GHz1. De SoC ondersteunt het volledige 5G-spectrum2 en bovendien 5G+4G Dual SIM Dual Standby, waardoor bijvoorbeeld op reis makkelijk twee simkaarten gebruikt kunnen worden. Huawei AppGallery De Mate Xs is een van de eerste Huawei-apparaten met de vernieuwde AppGallery, het officiële app-distributieplatform van Huawei.De AppGallery opent de deur naar een wereld van hoogwaardige apps die gebruikmaken van de unieke mogelijkheden die Huawei-apparaten bieden, zoals AI-, support-, connectiviteits-, media-, systeem- en beveiligingsmogelijkheden.

Exclusief via MediaMarkt De Mate Xs is het tweede toestel dat Huawei exclusief in Nederland aanbiedt via MediaMarkt. Deze zal vanaf 14 april te koop zijn bij de MediaMarkt in Amsterdam Arena, Rotterdam The Corner, Utrecht Hoog Catharijne, Den Haag en Breda. Of natuurlijk online via mediamarkt. Hij heeft wel een flink prijskaartje: € 2.499.

