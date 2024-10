De app Foursquare gaat verdwijnen: Swarm blijft

Foursquare liep eigenlijk best voor op de wereld. Je kunt zeggen dat mensen zich toen niet druk maakten om hun privacy en nu wel, maar is het niet andersom? De Google Glass kon ook echt niet in zijn tijd: een bril met een camera, bah! Nu hebben we allerlei bekende brillen met camera’s. Het zullen altijd meerdere kampen blijven, maar Foursquare liet je in real time delen waar je je op dat moment bevond en dat zoveel mensen dat massaal gebruikten, is erg bijzonder.

Burgemeester worden

Weet je echt niet wat Foursquare is? Iets meer uitleg dan: het bedrijf startte in 2009 vanuit de Verenigde Staten en je kon inchecken op een plaats (venue) via de app, sms of de mobiele website. Je verdiende dan punten en badges en zo kon je bijhouden waar je allemaal was, maar vooral met anderen delen waar ze waren. Het idee is dat je als je ergens maar genoeg kwam, je er de ‘mayor’ van werd. Dat had verder geen spectaculaire bijkomstigheden, maar het is natuurlijk leuk om je ergens de ‘baas’ van te noemen, zeker als je er blijkbaar heel vaak komt.