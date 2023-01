CES 2023: Met Bullitt Satellite Connect heb je verbinding op plaatsen zonder mobiel bereik

De Bullitt Group, de Britse smartphone fabrikant, heeft tijdens de CES in Las Vegas zijn veelbesproken tweerichtings satelliet-berichtendienst Bullitt Satellite Connect gepresenteerd. Deze dienst zal beschikbaar komen het eerste kwartaal van 2023.

Motorola en Bullitt bevestigen tevens dat de volgende Motorola Defy smartphone de eerste is die de nieuwe satellietdienst gaat ondersteunen.

De 2 bedrijven brachten samen al rugged smartphones op de markt en versterken hun strategische partnerschap nu verder met de introductie van een smartphone met deze geavanceerde connectiviteitsfunctie.



Bullitt Satellite Connect



Bullitt Satellite Connect is gemaakt voor iedereen die wel eens te maken heeft met de frustraties van geen of slecht mobiel bereik. Het biedt vertrouwen en gemoedsrust voor de miljoenen mensen die leven, werken of erop uit trekken in gebieden aan de randen van, of buiten, mobiele dekking.

Bullitt heeft eigen software ontwikkeld die tekstberichten via satelliet kan sturen met een simpel te gebruiken OTT (over the top) applicatie: Bullitt Satellite Messenger. Het is het resultaat van 2 jaar nauwe samenwerking met partners op het gebied van geavanceerde NTN (non-terrestrial network) communicatie: de toonaangevende chipsetleverancier MediaTek, crisisresponsdienst FocusPoint International en satellietpartner Skylo. Skylo bouwde en exploiteert het netwerk dat het mogelijk maakt dat Bullitt Satellite Messenger ‘always on’ is en verbinding maakt met gelicentieerde geostationaire satellieten van onder andere Inmarsat.