Britten willen nu ook schadevergoeding voor trage iPhones

De afgelopen jaren is Apple meerdere keren onder vuur genomen door consumenten autoriteiten over het bewust traag maken van iPhones onder het mom van ‘het verbeteren van de levensduur van de accu’. De eerste berichten daarover dateren al uit 2012. De tech-gigant is daar in veel landen al voor beboet en heeft die praktijken, die volgens velen alleen bedoeld waren om iPhone eigenaren te pushen een nieuw toestel te kopen, moeten stopzetten. Het volgende land waar nu een zogenoemde class-action rechtszaak gestart wordt tegen Apple vanwege het zogenoemde ‘iPhone throttling’, is Groot-Brittannië.

25 miljoen gebruikers eisen 900 miljoen euro

De Britse rechtszaak wordt ingediend bij het Competition Appeal Tribunal in Londen namens maximaal 25 miljoen Britse iPhone-gebruikers die een van de 10 verschillende iPhone-modellen hebben gebruikt, van de iPhone 6 tot de iPhone X (en de iPhone SE). Samen eisen zij een schadevergoeding van 768 miljoen Britse Ponden, zo’n 900 miljoen Euro.

Snelle rekenaars hebben al meteen door dat de schadevergoeding die per persoon uiteindelijk betaald gaat worden, áls de aanklager de zaak wint, geen astronomische waarden zal aannemen. Getroffen Britse consumenten hoeven zich overigens niet actief aan te melden om deel uit te maken van de representatieve rechtszaak. Willen ze in aanmerking komen voor een deel van de schadevergoeding, dan moeten ze zich uiteraard wel bekendmaken, of registreren. Zoals gezegd, ze hoeven geen duizenden Ponden te verwachten. De schadevergoeding, per persoon, zou ook zomaar eens kunnen uitkomen op een paar tientjes.