Blaast OnePlus ‘bendgate’ nieuw leven in?

In 2014 werd ‘bendgate’ ineens groot nieuws. Apple had, voor het eerst, een beduidend grotere iPhone, de 6 Plus, uitgebracht. Die bleek, wanneer je hem gewoon in je achterzak had, spontaan te verbuigen. In de weken en maanden die volgden doken honderden foto’s en filmpjes op van iPhone 6 Plus eigenaren wiens toestel niet meer recht was. Mijn eigen review exemplaar kreeg er na enkele weken ook last van.

iPhone 6 Plus bendgate

Tests, onder andere van ‘JerryRigEverything’ toonden aan dat er maar weinig nodig was om de grote, dunne iPhone 6 Plus te laten buigen. Zo weinig dat het toestel, zoals veel eigenaren beweerden, al kon verbuigen wanneer je hem gewoon in je achterzak bewaarde, zonder erop te gaan zitten uiteraard. Bendgate, zoals de flop rondom de iPhone 6 Plus genoemd werd, heeft Apple de nodige jaren achtervolgd om vervolgens in de ‘vergetelheid’ te raken. Tot nu, al lijkt het dit keer wel een andere fabrikant te treffen.

OnePlus 10 Pro bendgate?

Tijdens JerryRigeverything’s tests met de OnePlus 10 Pro, waarbij gekeken werd hoe goed het toestel bestand is tegen diverse ‘mishandelingen’ zoals krassen, hitte en buigen, bleek het nieuwe OnePlus vlaggenschip verbazingwekkend makkelijk te verbuigen. Zo makkelijk dat het toestel kraakte en bezweek. In onderstaande video is het buigen en breken, vanaf ongeveer 7 minuten, te zien.

Vervolgens probeert Jerry het toestel terug te buigen. Dat wordt de OnePlus 10 Pro dan helemaal fataal. Ogenschijnlijk zonder al te veel kracht te gebruiken breekt hij helemaal doormidden. Bendgate reloaded… of moeten we zeggen Breakgate.