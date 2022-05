Bellen of appen achter het stuur in België: Doei rijbewijs!

Bij ons in Nederland zijn de boetes voor het gebruik van een telefoon tijdens het rijden al jaren zeer hoog. Op dit moment (2022) mag je, als je gepakt wordt, 350 euro aftikken (plus administratiekosten). Ook in België worden deze boetes steeds hoger. Begin dit jaar ging het boetebedrag bij onze zuiderburen van 116 naar 174 euro. Nog altijd ‘slechts’ de helft van bij ons. Echter, in België is nu een nieuwe maatregel van kracht geworden. Wie daar achter het stuur met zijn telefoon bezig is, en gepakt wordt, mag direct zijn rijbewijs inleveren. En ja, dat geldt ook voor buitenlanders die tegen de lamp lopen. Het ‘goede’ nieuws is dat je het rijbewijs na acht dagen weer terugkrijgt. Voor zover je dat goed nieuws mag noemen.

Boetes helpen niet, we blijven bellen en appen!

Het is al jaren duidelijk dat boetes voor bellen of appen achter het stuur nauwelijks helpen, hoe hoog die ook zijn. Ook nu zie je nog steeds tientallen bestuurders die ‘vrolijk’ met hun smartphone bezig zijn op momenten dat het toch écht verstandiger is om op het verkeer te letten.

Daarbij komt dat de opmars van social media en ‘appen’ er voor gezorgd heeft dat de smartphone voor nóg meer afleiding zorgt. ‘Vroeger’ werd je weliswaar als bestuurder van een voertuig afgeleid doordat je aan het bellen was, hands-on of hands-free, maar je kon in ieder geval je ogen nog op de weg houden.

Nu zie je steeds meer chauffeurs die, ook gevoed door de wetgever die het vasthouden van de telefoon al strafbaar stelde, die tijdens het rijden soms secondenlang naar beneden kijken tijdens het bellen, maar vooral wanneer ze aan het appen zijn. Op die momenten ligt de smartphone meestal op of tussen de benen, zodat ze ‘makkelijker’ kunnen tikken.