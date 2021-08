Telefoon op schoot tijdens het rijden mag wel

De boete voor het hands-on bellen achter het stuur van een auto is de afgelopen jaren fors duurder geworden. Dit jaar kwam daar nog eens 100 euro bovenop waardoor het prijskaartje voor deze overtreding nu op 340 euro staat. Toch blijven veel bestuurders nog altijd hun smartphone in de hand houden tijdens het rijden. Voor hen is er geen goed nieuws. Wel voor diegenen die tot nu toe beboet werden omdat zij hun telefoon op schoot hadden liggen. Een rechter heeft namelijk bepaald dat dat niet hetzelfde is als het fysiek vasthouden van de telefoon. Een bestuurder die beroep aangetekend had tegen de boete die hem opgelegd was, hoeft die nu dus niet te betalen. Een vrijbrief betekent dit echter niet, want er is altijd nog ‘artikel 5’.

Slim is anders

De vraag is echter of het wel zo slim is om je smartphone op schoot te leggen. Wanneer je dat doet om met een headset of draadloze oortjes makkelijker te kunnen bellen, is dat nog wel te billijken. Echter, ik weet uit ervaring dat veel chauffeurs hun smartphone daar neerleggen om makkelijker te kunnen appen. En dan wordt het mijns inziens nog gevaarlijker dan wanneer het toestel gewoon in een houder zit of je hem tussen je hand en het stuur klemt.



Immers, als het toestel op je schoot ligt, dan kijk je waarschijnlijk telkens naar beneden. Met het toestel op het stuur heb je in ieder geval nog een beetje zicht naar voren. Staat buiten kijf dat beide oplossingen niet aan te raden zijn. In alle gevallen is het namelijk het meest verstandig om gewoon niet te appen of andere handelingen op je smartphone te verrichten tijdens het rijden.