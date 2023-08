België heeft een klimaatneutrale mobiele provider

Klimaatneutraal en duurzaam ondernemen en leven. Het zijn de 'toverwoorden' van dit millennium. Bedrijven vallen over elkaar heen met aankondigingen als 'Ons kantoor is volledig klimaatneutraal' of 'Onze producten worden emissieloos geproduceerd'. Mobiele netwerken bestaan uit een verzameling van (duizenden) zendmasten, meerdere datacenters en personeel dat zowel op kantoor werkt als veel onderweg is (met name de monteurs en installateurs). Alle activiteiten en technologie die veel energie slurpt. Een klimaatneutraal mobiel netwerk is dus een uitdaging waar de Nederlandse providers hard aan werken. De Belgische mobiele provider UNDO zegt daar nu ook in geslaagd te zijn. Nou ja, met wat trucjes.

UNDO berekent CO2-uitstoot per klant

Ten eerste heeft UNDO geen eigen netwerk van zendmasten. Dat scheelt al heel wat CO2 uitstoot. Al kun je je natuurlijk afvragen of dat wel zo transparant is. Hoe dan ook, UNDO is een zogenoemde virtuele mobiele provider (MVNO) die gebruik maakt van het netwerk van een van de grote aanbieders. In België zijn dat Orange, Proximus en Telenet. UNDO maakt gebruik van het netwerk van Orange.

Waar UNDO mee pocht is het feit dat ze per klant berekenen wat de CO2-footprint van zijn of haar abonnement en toestel zijn. Daarvoor krijgen klanten zelf een app die dat precies berekent. Bij die berekening wordt dus niet alleen de CO2-uitstoot berekend van de netwerkdiensten (data, spraak, etc), maar ook de uitstoot die gepaard gaat met de productie van de smartphone en het opwekken van de elektriciteit die nodig is om het toestel op te laden.