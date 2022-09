Apps worden duurder bij Apple

Apple gaat met ingang van 5 oktober de prijzen van apps en in-app aankopen in de App Store verhogen. Voor het eerst worden daarbij ook de goedkoopste apps, die al jaren op 99 cent liggen, niet ontzien. In absolute zin lijkt de prijsverhoging, 20 cent voor de goedkoopste apps, niet heel erg spectaculair, maar het is natuurlijk wel gewoon een stijging van 20 procent!

Apps die nu nog 1,99 kosten worden zelfs 25 procent duurder: 2,49. De gemiddelde prijsstijging ligt tussen 20 en 25 procent. Dat ga je vooral merken bij de duurdere apps. Voor een app die nu nog 49,99 kost moet je straks 59,99 dokken.



Alleen voor nieuwe apps en in-app aankopen

Waarom de prijzen aangepast worden, voor het laatst gebeurde dat in augustus 2021 en dan met name voor de duurdere apps, zegt Apple niet. Dat wil zeggen, de fabrikant laat alleen weten dat de prijsverhoging in Vietnam mede ingegeven is door hogere belastingen. In het persbericht van de prijsverhoging staat verder alleen dat apps in de Eurozone (met uitzondering van Montenegro) en een negental andere landen (waaronder Zweden, Polen, Zuid Korea en Japan) zullen stijgen.

De prijzen voor lopende app-abonnementen, zoals Buienradar, blijven ongewijzigd. Daarvoor zouden Apple en de aanbieders van de apps met de betreffende gebruikers namelijk een nieuwe overeenkomst moeten afsluiten. Hieronder staat de nieuwe ‘tariefkaart’ voor de verschillende zogenoemde ‘tiers’.