Apple werkt al aan 6G

Terwijl meer dan de helft van de wereld nog wacht op de uitrol van (landelijk dekkende) 5G-netwerken is de industrie (GSMA) al een paar jaar bezig met het maken van afspraken rondom de standaarden voor de opvolger, 6G. Het duurt naar verwachting nog tot het begin van de jaren 30 voordat de eerste 6G netwerken operationeel zullen zijn, maar Apple heeft toch alvast een begin gemaakt met de ontwikkeling van een (mobiel) 6G modem. Die zal dan wellicht voor het eerst in de iPhone 23 verschijnen (2031). Dat laatste is speculatie pur sang, maar als we Apple expert Mark Gurman mogen geloven, dan is Apple dus al gestart met de ontwikkeling van een 6G modem. Volgens Gurman is dat besluit onder andere genomen omdat Apple nogal wat uitdagingen en problemen ondervindt bij de ontwikkeling van haar lang verwachte eigen 5G modem.

Apple zoekt een techneut voor de ontwikkeling van 6G-technologie

Hoe de expert tot die conclusie gekomen is? Welnu, hij vond een vacature van Apple waarin de fabrikant op zoek is naar een ‘cellular platform architect’, ofwel een bolleboos die verstand heeft van de ontwikkeling van mobiele technologie, en dus ook -modems. Apple werkt al jaren aan een eigen (5G) modem voor haar mobiele apparaten, maar dat gaat niet bepaald voorspoedig. In de vacaturetekst van Apple die nu opgedoken is, staat ook letterlijk dat de fabrikant op zoek is naar een techneut die gaat meewerken aan de ontwikkeling en het design van 6G-technologie.

“Als Cellular Platform Architect stuur en coördineer je het ontwerp en de modellering van een 6G-referentiearchitectuur. Er moet een geschikte reeks prototype-implementaties en referentie-architectuurmodellen worden ontwikkeld die de evaluatie van technologiekandidaten en gebruiksscenario's mogelijk maken. In die rol plant, stuurt en neemt u actief deel aan deze modellerings- en prototypingactiviteiten. Je werkt crossfunctioneel samen met onderzoeks- en ontwikkelingsteams bij het voorstellen, plannen en implementeren van simulaties en experimenten om kandidaten voor 6G-technologie te beoordelen!”, aldus Apple