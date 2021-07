Apple rolt iOS 14.7 uit: MagSafe powerbank support voor iPhone 12

Zoals de naam al doet vermoeden wordt de MagSafe Powerbankt via een magneet op de iPhone bevestigd. Het opladen gaat vervolgens draadloos, met maximaal 5 Watt vermogen. Langzaam laden dus. De capaciteit van de powerbank is 4000 mAh, goed voor anderhalf keer opladen. Met een prijskaartje van 109 euro is hij echter niet bepaald goedkoop te noemen. Maar hey, dat zijn we inmiddels wel gewend van zogenoemde ‘i-accessoires’, toch?

Heb jij al een MagSafe powerbank besteld voor je iPhone 12? Dan moet je eerst even de nieuwste update van iOS, versie 14.7, installeren die nu beschikbaar is. Die update is namelijk nodig zodat de iPhone de MagSafe powerbank straks ook herkend en kan ondersteunen.

Luchtkwaliteit informatie

Ook nieuw in iOS 14.7 is realtime informatie over de luchtkwaliteit. Die wordt weergegeven in de kaarten en weer-apps. Bij de kaarten zie je rechtsonder nu de actuele temperatuur en een indicatie van de luchtkwaliteit (LKI) staan. Die score loopt van 1 (goed of uitstekend) tot 11 (heel slecht) Hoe roder, of paarser, de achtergrond van die score, des te slechter is de lucht in jouw omgeving. In de weer-app staat iets meer informatie. Daar wordt naast de score en kleurcode ook een kwalificatie weergeven, goed, matig, slecht en dergelijke.

De gegevens voor de luchtkwaliteit zijn afkomstig van Breezometer. Via die app kun je ook zien welke stoffen op enig moment de meeste luchtvervuiling veroorzaken. En, handig voor iedereen met hooikoorts, de app geeft ook informatie over de hoeveelheid en concentratie (gras)pollen.