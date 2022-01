Apple gebruikt angst om haar Watch te promoten

Natuurlijk, elk hulpmiddel dat in het geval van een eenzijdig ongeluk op een afgelegen plek kan bijdragen aan het redden van iemands leven, is meer dan welkom. Tegenwoordig, anders dan een jaar of 30 geleden, hebben we daarvoor vrijwel altijd een smartphone bij ons. Volgens Apple kunnen we in deze gevallen echter ook niet meer zonder Apple Watch.

Apple maakt niet veel commercials, maar als ze er een maken is die vaak spraakmakend, geniaal soms. De ‘Think Different’ commercial, uit 1997, is misschien wel het beste voorbeeld daarvan (zie onderaan dit artikel). Maar, zoals alles in deze wereld, zijn marketing strategieën en -uitingen de afgelopen decennia ook behoorlijk verhard.

Angstaanjagende Apple Watch reclame

De nieuwste commercial van Apple, waarin het bedrijf beweert dat het hebben van een Apple Watch je leven kan redden, bewijst dat. Apple probeert ons een beetje angst aan te jagen dat je overlevingskansen in geval van een eenzijdig ongeval, op een afgelegen plek, een stuk kleiner zijn als je geen slim horloge uit Cupertino om je pols draagt.

De commercial, 911 getiteld, laat zonder gruwelijke beelden te tonen het verhaal van drie personen zien die met behulp van hun Apple Watch de hulpdiensten, 911 is het 112 van de VS, konden inschakelen en binnen enkele minuten gered worden. Hij zijn de verhalen van een vrouw die met haar auto te water raakte, een paddleboarder die door wind en stroming de open zee op werd gesleurd en een boer die na een val van 7 meter zijn been brak en zich niet meer kon bewegen.