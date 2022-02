Agentschap Telecom legt nu ook WhatsApp en Skype onder de loep

Het Agentschap Telecom (AT) kennen we natuurlijk vooral van haar acties en toezicht rondom mobiele telecomdiensten, zendamateurs en andere draadloze diensten en apparatuur. Vanaf dit jaar heeft het Agentschap besloten dat het ook tijd wordt om toezicht te gaan houden op zogenoemde Over-The-Top communicatiediensten zoals WhatsApp en Skype. Dat heeft het AT bekendgemaakt in haar jaarplan voor 2022 dat deze week gepresenteerd werd.

Uitval, verstoringen en digitale dreigingen

De belangrijkste reden daarvoor is het almaar groeiende maatschappelijke belang van deze diensten. Daarmee gaat volgens het AT ook de verplichting gepaard dat aanbieders van OTT-communicatiediensten alle maatregelen nemen die nodig zijn om uitval en verstoring te voorkomen. Die zorgplicht geldt niet alleen voor technische problemen, maar ook voor de digitale dreigingen. Een fenomeen dat de afgelopen jaren steeds vaker voorkomt.