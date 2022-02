​De VR-browser van Mozilla Firefox wordt nieuw leven ingeblazen

Mozilla Firefox was een tijd een heel bekende browser, maar nu is hij al jaren meer naar de achtergrond, wat mede komt door de populariteit van Google Chrome. Het kan echter zomaar zijn dat een product van Mozilla een grote comeback onder het grote publiek maakt, want het reanimeert zijn virtual reality-browser.

Virtual Reality Er wordt al decennia gezegd dat virtual reality er écht aankomt en dat het echt groot wordt. Bedrijven als Oculus en PSVR hebben al een goede gooi naar VR-succes gedaan en hierdoor is het iets makkelijker geworden om een voorstelling te maken van wat VR kan betekenen. Daar heeft Meta, de eigenaar van Oculus, nog een schepje bovenop gedaan met zijn metaverse-plannen. Het is de bedoeling dat we straks met een virtual realitybril op helemaal in Ready Player One-stijl allerlei virtuele werelden gaan bezoeken. Mozilla ziet ook dat virtual reality ditmaal een grote kans heeft van slagen, maar wil niet per se zelf met de eer strijken. Het heeft besloten om zijn Firefox Reality VR-browser uit de online winkels te halen, maar door hem open source te maken, gaat een ander bedrijf er nu mee aan de haal.

Augmented Reality Het gaat om een mixed reality-browser, wat betekent dat je hem bijvoorbeeld ook kunt gebruiken voor augmented reality. Hierbij zie je de echte wereld zoals hij is, maar projecteert de bril er als het ware een laagje bovenop, waardoor je bijvoorbeeld terwijl je met iemand praat diegene gewoon kunt zien, terwijl je ondertussen in je ‘rechterooghoek’ een browser opent om even iets op te zoeken. Igalia poetst de virtual realitybrillenbrowser van Mozilla op om vervolgens te integreren in Wolvic, de browser van Igalia. Het klinkt misschien als een vaag verhaal, want veel mensen kennen deze browser niet, maar in het kader van het metaverse en de mogelijke opkomst van virtual reality is het wel degelijk groot nieuws. Stel dat Microsoft een VR-browser maakt, dan is die niet open-source, wat betekent dat de code niet vrij beschikbaar is. De code van Firefox Reality VR is dat wel, waardoor het vrij toegankelijk blijft om te gebruiken.

VR-browser Op dit moment weten we nog niet precies wat we van het metaverse kunnen verwachten, waardoor het goed is dat voorvechters van internetvrijheid zorgen dat allerlei hoeken en gaten van het internet gratis beschikbaar blijven. Het is nog onbekend wanneer de Igalia-browser wordt voorzien van de kunsten van Mozilla’s VR-initiatief.