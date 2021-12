Hoezo, het gaat alleen maar over Corona in de media?

Voor het tweede jaar op rij beheerst de corona pandemie het leven van vrijwel iedereen hier in Nederland. Daarom zal niemand raar opkijken dat corona ook in de media (radio, tv en podcasts) nog steeds een hot topic is. RTV Monitor heeft de cijfers bij die aandacht onderzocht. Corona werd het meest genoemd. Dat woord verscheen maar liefst 157.000 keer op de radio, tv en in podcasts. Nu is corona natuurlijk sowieso al een onderwerp waar je niet om heen kunt, maar met deze media-aandacht zou je er zelfs onder een steen niet meer aan kunnen ontsnappen.

Vaccin(atie) en testen ook in top 3

Maar het stopt natuurlijk niet bij de term corona alleen. We worden op radio, tv en in podcasts ook overspoeld met berichten over ‘testen’ en ‘vaccin(atie)’. Om precies te zijn respectievelijk 47.600 en 78.000 keer. Nieuw in de lijst is het buzzwoord van 2021: corona toegangsbewijs met 15.000 media ‘optredens’.

Verder staan in de top 10 ook de bekende ‘evergreens’ als RIVM, GGD, persconferentie , avondklok, lockdown en niet te vergeten de anderhalve meter. De ‘corona onderwerpen’ uit de top tien kwamen tussen 1 januari en eind november meer dan 425.000 voorbij op radio, tv en in podcasts.