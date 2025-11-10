Het Sinterklaasjournaal is ouderwets televisie-magie die wél werkt

Het hoort inmiddels net zo bij november als vallende bladeren en kruidnoten: Het Sinterklaasjournaal. Vanaf vandaag, maandag 10 november 2025, is het populaire programma weer dagelijks te zien om 18.00 uur op NPO Zapp. Ook dit jaar presenteert Merel Westrik het journaal, dat de aanloop naar pakjesavond opnieuw tot leven brengt voor jong en oud.

Wat ooit begon als een vrolijke kinderserie is inmiddels een nationale traditie. Kinderen plannen er hun dagen omheen, ouders kijken mee — soms uit nostalgie, soms omdat ze zelf willen weten of de stoomboot op tijd komt.

De intocht op Texel

De landelijke intocht speelt dit jaar op Texel. Een opvallende keuze, want het is voor het eerst in jaren dat de Sint voet aan wal zet op een eiland. En dat levert meteen een ander decor op: wind, schepen, havenkranen en veel water. Het belooft spektakel te worden, precies wat het Sinterklaasjournaal nodig heeft om het verhaal van dit jaar op te bouwen.

De afleveringen tellen langzaam af naar die aankomst. Elke dag met een klein stukje spanning, een misverstand dat groter wordt dan het lijkt, en natuurlijk de vaste portie chaos bij de pieten. Het recept werkt nog steeds, al ruim twintig jaar.

Waarom het Sinterklaasjournaal nog steeds scoort

Er zijn weinig tv-programma’s die zo consequent een publiek weten te raken als dit. Het geheim is niet ingewikkeld: het Sinterklaasjournaal is kinderlijk simpel, maar volwassen gemaakt. Kinderen geloven wat ze zien. Ouders herkennen de knipoog. En samen beleven ze iets wat in het streamingtijdperk zeldzaam is: een vast moment op de dag waarop iedereen even stilvalt.

De makers weten bovendien goed aan te voelen wat er speelt in de maatschappij. Elk jaar sluipt er iets van de actualiteit in – niet te zwaar, maar net genoeg om het herkenbaar te maken. Zo blijft het fris, zonder dat het zijn magie verliest.

Meer dan alleen een kinderprogramma

Het Sinterklaasjournaal is uitgegroeid tot meer dan een voorprogramma voor pakjesavond. Het is een ritueel geworden. Even voor zessen zitten gezinnen aan tafel, tv aan, bord nog half vol – en iedereen luistert. Dat gezamenlijke moment is precies waarom het nog werkt. Het brengt structuur in een tijd die steeds drukker en digitaler wordt.

Voor kinderen is het de rode draad in de aanloop naar 5 december. Voor ouders een herinnering aan hoe ze zelf ooit zaten te kijken. En voor de omroep is het elk jaar weer een kleine logistieke nachtmerrie die wonderbaarlijk goed uitpakt.

Herkenbare spanning

Wat ook helpt, is dat het journaal elk jaar een verhaallijn kiest die dicht bij de beleving van kinderen blijft. Geen ingewikkelde plot, maar gewoon herkenbare problemen: de cadeaus zijn zoek, de pakjesboot is vertraagd of de pieten zijn iets kwijtgeraakt wat cruciaal blijkt. Het werkt, omdat het klein begint en groot eindigt – precies zoals een goed kinderboek.

Merel Westrik vult de rol van nieuwslezeres op haar eigen manier in: serieus genoeg om geloofwaardig te blijven, maar met genoeg warmte om kinderen mee te nemen in het verhaal. Dat evenwicht is belangrijker dan het lijkt.

Traditie in moderne tijd

In een tijd waarin streamingdiensten de dienst uitmaken, blijft Het Sinterklaasjournaal een zeldzaam ankerpunt. Het is lineaire televisie die nog echt leeft — met kijkcijfers waar andere kinderprogramma’s alleen van kunnen dromen.

Er is iets geruststellends aan het idee dat, ondanks alle technologische snufjes, de magie van een man op een paard en een stel pieten nog steeds miljoenen kinderen weet te betoveren.

En misschien is dat precies waarom het blijft werken. Niet omdat het vernieuwt, maar omdat het weigert te veranderen.

Conclusie

Met de aankomst van Sinterklaas op Texel en een nieuwe reeks afleveringen in aantocht is Nederland klaar voor de jaarlijkse portie spanning, humor en nostalgie. Het Sinterklaasjournaal 2025 zal opnieuw het ritme van november bepalen – van het eerste kruidnootje tot de avond van 5 december.

Of je nu ouder bent, grootouder of simpelweg fan van traditie: één ding is zeker. Zodra de herkenbare tune begint, is het land weer even acht jaar oud.