Dit zijn de top 10 logo trends van 2020

Hoewel een logo vaak het gezicht van een bedrijf is, wil dat niet zeggen dat het voor altijd hetzelfde moet blijven. Grote merken zoals Apple, Windows, Google, Instagram en Coca-Cola hebben door de jaren heen hun logo's bijgewerkt om zich aan te passen aan de nieuwe tijd. Denk je wel eens na over het vernieuwen van jouw eigen logo? Dat kan zeker de moeite waard zijn. In onderstaand artikel hebben we gekeken naar wat de logo-industrie trends het komende jaar zullen zijn. We hebben een kort maar inzichtelijk overzicht samengesteld van de meest opvallende en relevante logo-trends die naar verwachting in 2020 de overhand zullen hebben. Kijk je mee? Vereenvoudiging

Van een gewone trend is vereenvoudiging uitgegroeid tot een gevestigde filosofie. Het is overduidelijk dat deze artistieke aanpak blijvend is. Een 'schone samenstelling' maakt het logo veelzijdiger en praktischer. Als gevolg hiervan blijft een minimalistisch ontwerp perfect leesbaar voor alle soorten achtergronden. Merk op hoe grote merken naar minimalisme neigen en hun ontwerpen ontdoen van buitensporige woorden, lijnen en kleuren. Dit is een duidelijk teken dat vereenvoudiging de logo-ontwerptrend nr. 1 is. Een frisse kijk op geometrie

De kans is groot dat je stijve geometrische vormen zoals vierkanten en rechthoeken beu bent. Verheug je want het jaar 2020 staat dan op het punt je wat verlichting te brengen! Ontwerpers zullen de focus verleggen van hoekige geometrie naar cirkels, ovalen, ellipsen en andere soortgelijke vormen. Als je gepassioneerd bent door mozaïek, zal je zeker de experimenten die zijn geïnspireerd door de laag poly-stijl leuk vinden. Nieuwe typografie

Ieder jaar weer wordt het steeds moeilijker om aantrekkelijke op tekst gebaseerde logo's te maken. Gelukkig biedt typografie een enorme speeltuin voor experimenten. Hoewel het vinden van een ongebruikelijke manier om de bekende letters en cijfers te tekenen veel fantasie vereist, is het uiteindelijke resultaat absoluut de moeite waard. Blaas een ouderwets lettertype nieuw leven in of verzin je eigen typografie-oplossing helemaal opnieuw. Hoe dan ook, je hebt gegarandeerd een opwindende creatieve reis! Kleurverloop

Het unieke van kleurverloop is dat het perfect past bij zo'n beetje iedere andere trend. Onze voorspelling is dan ook dat de kracht van kleurverloop snel zal vervagen. In 2020 zal het eerst nog even pieken. Bereid je voor om fascinerende neon tinten te zien op zelfs minimalistische ontwerpen. Rommelige compositie

Als je sceptisch bent over stukken met veel witruimte, dan is deze volgende trend zeker niet voor jou. Volgens experts worden rommelige logo's het kenmerk van de 2020-ontwerpscène. De truc is dat de overvloed aan elementen het gevoel van betrouwbaarheid overbrengt. Dit geldt met name voor op geometrie gebaseerde emblemen. Als je vertrouwen bij je doelgroep wilt krijgen, weet je wat je moet doen! Chaotisch arrangement

Een wat chaotische opstelling is nog een andere gewaagde trend die in opstand komt tegen de conventionele normen. Als je de innovatieve persoonlijkheid van je bedrijf wilt laten zien, wees dan niet bang om een druppel chaos aan je logo toe te voegen. Verras je publiek met onverwachte grafische oplossingen. Ga echter niet te ver, want dan riskeer je je ontwerp te transformeren in een onleesbare puinhoop. Accentuering

Een van de beste manieren om de aandacht van je klanten op een specifiek deel van je logo te vestigen, is om dit te markeren. Probeer om dit jaar in plaats van verzadigde tinten andere technieken te gebruiken om de geselecteerde letter of afbeelding te onderscheiden. Je kunt bijvoorbeeld schalen toepassen, dikkere lijnen tekenen, schaduwen toevoegen, enz. Markeringen zien er bijzonder goed uit met tekstlogo's, waardoor ze steviger en visueel stabieler worden. Geometrische letters

Moderne ontwerpers doen veel inspanning om tekstlogo's opnieuw uit te vinden. Wat vind je van letters of delen ervan bestaande uit geometrische figuren? Deze originele techniek wint al enige tijd aan populariteit. Maak je klaar om deze trend de logo-ontwerpindustrie te hervormen, omdat deze naar verwachting erg groot zal worden in 2020. Ons advies is om op geometrie gebaseerde letters te combineren met verlopen en markeringen. Emblemen

Hoewel de wereldwijde design community een koers richting vereenvoudiging volgt, vertonen gedetailleerde emblemen geen tekenen van achteruitgang. Het jaar 2020 zal echter ook in deze aanhoudende trend worden aangepast. In het komende jaar zullen emblemen een deel van hun complexiteit en verfijning verliezen om beknopter te worden. Deze wijziging is bedoeld om emblemen luchtiger en dus leesbaarder te maken. Als je op zoek bent naar een manier om de waardering van je merk voor traditie te tonen, zal een keurig embleem je in dit opzicht niet teleurstellen. Tekst vernietiging

De laatste ontwerptechniek op onze lijst kan worden herleid tot de trend van verloren fragmenten. Wanneer je tekst vernietiging gebruikt, laat je het logo opzettelijk onvoltooid. Om het gewenste visuele effect te bereiken, kun je vervagende lijnen, semi-zichtbare vormen, enz. gebruiken. Bij tekstvernietiging draait het allemaal om hints en gissingen. Wanneer je naar een onvolledig stuk kijkt, kan de kijker het niet helpen om de ontbrekende delen in zijn hoofd opnieuw te creëren. Deze slimme methode werkt als een magneet, stimuleert de verbeelding van je publiek en zorgt ervoor dat ze jouw logo onthouden. In 2020 wordt spelen met het publiek het volgende grote ding! Dat was onze visie op de grootste logo-trends van de komende 12 maanden. Het Logaster-team is verheugd om te zien hoe het jaar 2020 het grafische ontwerpuniversum zal veranderen. We hopen ook dat onze voorspelling je zal helpen bij het creëren van een hartverscheurend logo voor jouw merk! Dit is een gastbijdrage van Logaster, de online logo maker.

