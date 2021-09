​70 jaar Beeld en Geluid: Snapchat-ceo in College Tour

Snapchat heeft ook in ons land invloed: in Nederland bereikt Snapchat maandelijks 4,5 miljoen gebruikers. Wereldwijd zijn er dagelijks 392 miljoen mensen live op Snap , waar celebs als Will Smith en Ryan Reynolds zelfs hun eigen ‘tv’-series hebben. NPO en Talpa zenden sinds kort ook stukjes van hun televisieprogramma’s uit op Snapchat.

Natuurlijk praat je met een ceo van een van de grootste sociale media ter wereld niet over Nederlandse tv-beelden uit de jaren ‘80, maar het toont juist de diversiteit van het medialandschap. Social media zijn op hun beurt net zo goed beeld en geluid. In de aflevering van College Tour spreken de studenten Evan dan ook over de grote invloed van social media, het veranderende medialandschap en de toekomst van televisie.

Beeld en Geluid is niet alleen een mooi museum in Hilversum. Het is ons nationale televisie- en radio-archief, dat viert dat Nederlandse televisie al 70 jaar (!) bestaat. Daarom is er van 1 tot en met 4 oktober een grote viering op de NPO’s, met als hoogtepunt waarschijnlijk de College Tour-aflevering waarin Twan Huys studenten vragen laat stellen aan Snapchat-ceo Evan Spiegel.

Beeld en Geluid

De viering van 70 jaar Nederlandse televisie (de eerste uitzending was 2 oktober 1951) brengt meer bijzondere programma’s met zich mee. Zo is er een Mediacollege over de Stem van de Straat (door Roel ‘Vox Pop’ Maalderink), gaat Telekids-duo Carlo Boszhard en Irene Moors 70 jaar televisie kijken (niet letterlijk, slechts een middag), is er een expositie over het Eurovisie Songfestival en is er een Mediacafé over 70 jaar TV-specials.

Dat wordt niet allemaal live uitgezonden op de NPO, maar wel kun je het bijwonen in Beeld en Geluid in Hilversum. Je vindt het volledige programma hier.

Meer op tv

We hopen dat niet alles binnen het museum van Beeld en Geluid blijft, want vooral een concept als Carlo en Irene die iconische televisiemomenten terugkijken en erop reageren is eigenlijk een televisieprogramma op zich.

Zeker nu we zien dat steeds meer programma’s ervoor kiezen om een soort watchparty-programma’s uit te zenden, waarbij je ziet hoe andere mensen op de bank kijken naar een tv-reeks en hierover discussiëren of simpelweg op grappige wijze reageren. Perfect om zoiets juist op televisie uit te zenden met een van de meest legendarische televisieduo’s ooit. Heeft het archief meteen weer een mooie nieuwe toevoeging.