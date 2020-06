Wij hebben het vaccin tegen eenzaamheid bedacht

In de rubriek ‘Beter goed bedacht dan slecht gejat’ deelt Jeroen van Veen, oprichter van creatief bureau Truestory, zijn beste ideeën met de wereld. Waarom? Omdat een waardevol idee, waar niks mee gebeurt, waardeloos is.



Deze week: Wees lief voor elkaar. Stuur een kaartje.

Stop het eenzaamheidsvirus

Het was 4 mei, de gecontroleerde lockdown was op een hoogtepunt, en koning Willem-Alexander verwoordde het perfect in zijn toespraak: ‘Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt’.

Een mooie boodschap waar veel mensen op verschillende manieren gehoor aan gaven. Sommigen door hun oma in het verzorgingshuis wat vaker te bellen, anderen door een actie op te zetten. Maar nu de maatregelen zijn versoepeld is eenzaamheid minder zichtbaar. Hierdoor is het alleen maar belangrijker geworden dat niemand zich vergeten of in de steek gelaten voelt. Maar hoe kunnen we hier samen voor zorgen? Hoe kunnen we in deze tijd iets aan de eenzaamheid van een onbekende doen? Wij hebben een idee!

Laat wat van je horen

Online heb je tal van mogelijkheden om een dierbare een kaartje te sturen. Een mooie, oprechte en lieve attentie om die bekende te laten weten dat je aan hem of haar denkt. Zo’n platform zou ook de ideale plek zijn om een onbekende een kaartje te sturen. Om hem of haar met een kaartje te laten weten dat hij er niet alleen voor staat.

Stuur een kaartje

Daarom hebben wij de wees lief voor elkaartjes bedacht. Een digitale postcrossing-actie voor alle Nederlanders die tijdens en na de coronacrisis eenzaam zijn. Als kick-off komt er een namenlijst van personen die graag een kaartje zouden willen krijgen. Deze lijst komt op de website te staan en krijgt extra aandacht door een mailing en persbericht. Als jij een kaartje naar iemand stuurt, verdwijnt de naam van de ontvanger van de lijst. Daarvoor in de plaats komt jouw naam te staan. Zo versturen we allemaal een kaartje naar iemand. En laten we samen weten dat echt niemand er alleen voor staat.

