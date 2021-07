Webwinkel Vakdagen Summer Edition: de line-up is compleet!

Het kan eindelijk weer: 7 & 8 juli aanstaande heeft OGZ de primeur en gaan de Webwinkel Vakdagen Summer Edition van start. In plaats van winterse omstandigheden hebben we hopelijk een heerlijk zonnetje. En omdat de beurs veel ruimer is opgezet heb je dit keer geen drukke gangpaden of lange rijen.



Digital commerce

De WWV is al 15 jaar hét event op het gebied van digital commerce en helpt bedrijven met het vinden van de informatie, inspiratie, het netwerk en de nieuwe partners die nodig zijn om (exponentiële) groei te realiseren. Nu digital commerce zich het afgelopen jaar als essentieel heeft bewezen voor íedere organisatie en digitale plannen in een stroomversnelling zijn geraakt, is de WWV er meer dan ooit om organisaties te ondersteunen om hun digitale ambities waar te maken.

Het gevarieerde aanbod in lezingen en leveranciers maakt de WWV interessant voor iedere (C-level) manager, ondernemer of specialist die meer resultaat wil halen uit zijn digitale activiteiten. Hoe groot je bedrijf of uitdaging ook is! Ontdek hier wat een bezoek aan de WWV Summer Edition jou kan opleveren. Al overtuigd? Meld je dan direct gratis aan!

Meer dan 120 sprekers

Het lezingenprogramma is goed voor 60 uur aan unieke content, bomvol trends én inspirerende casestudies. Als je een bezoek brengt aan de WWV Summer Edition dan kan je via het programma zien welke sprekers voor jou interessant zijn om aan het woord te horen. Hieronder een kleine greep uit het hele aanbod.



Kijo Oudshoorn (VidaXL): hoe je meer dan 80% groei kan behalen met dropshipping

Bernadette Bijkerk (Nationale Nederlanden): Single Change VS Multi Change A/B testen.

Lauren Mainil (Crunch Analytics): Zo gebruik je data & AI voor het zetten van de meest optimale prijzen en kortingen op al je verkoopkanalen.

Marit Pleune (fonq), Heidi van Eijk (Reductify) en Lisa van Veelen (PostNL): Retouren - misschien wel de grootste troef in e-commerce.

Rudolf Casteleijn (Leadinfo), Jente Kamphuis (VIP Marketing): Winnen met leadgeneratie!

Phil Vonk (Auto.nl): verkopen we auto ’ s echt online?

Corinne Noordhoff (Rijksuniversiteit Groningen): Waardevol of waardeloos - de 5 uitdagingen in het gebruik van data.

Patrick Petersen (Atmost - Handboek E-commerce): De 2021 mogelijkheden leadgen & social selling via LinkedIn.

Exposanten

Op de beursvloer staan ruim 150 exposanten klaar om al jouw e-commerce gerelateerde vragen te beantwoorden. Ze bieden oplossingen op het gebied van:

Digital Marketing & Advertising

Payment

Logistiek & Distributie

Customer Care

Packaging

Marketplaces/ Platforms

Webdevelopment

E-commerce Software & Ontwikkeling

Analytics & Data

Benieuwd welke bedrijven er allemaal staan? Bekijk hier een overzicht van alle exposanten.

Naar de beurs

De Webwinkel Vakdagen Summer Edition is gratis toegankelijk. De deuren van de Jaarbeurs in Utrecht zijn op woensdag 7 en donderdag 8 juli geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Je kan de beurs bezoeken zonder vooraf een coronatest te doen of in het bezit te zijn van een vaccinatiebewijs. Ook een mondkapje is niet verplicht. Verder is de opzet wel geheel conform de RIVM-richtlijnen.

Wil je hierbij aanwezig zijn? Aanmelden kan hier.