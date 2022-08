​Waarom je SaaS-inkoop zou moeten uitbesteden

SaaS inkoop in-house doen is mogelijk, maar het is tijdrovend en duur omdat het het veel kennis, onderzoek en investeringen vereist. Experts beschikken over grote databases en hebben veel ervaring met onderhandelen. Je kunt dus een beter rendement behalen door het door een expert te laten doen. In dit artikel gaat het over wat SaaS inkoop is, waarom dit belangrijk is en hoe het uitbesteden van SaaS inkoop het beste resultaat kan opleveren.



Wat is SaaS inkoop?

SaaS inkoop betekent SaaS kopen - klinkt vrij eenvoudig, toch? De aanschaf van SaaS is niet zo eenvoudig als je zou denken, omdat er veel bij komt kijken. Zelf SaaS inkopen kost niet alleen veel tijd, maar is ook erg duur. Om SaaS licenties aan te kunnen schaffen, moet je contact leggen met leveranciers en met hen onderhandelen over de best mogelijke SaaS licentie voor de laagste prijs. Dit is zeer complex, zelfs als je thuis bent in SaaS inkoop kan het proces behoorlijk tijdrovend, uitdagend en prijzig zijn. SaaS op de juiste manier inkopen bevordert een soepele implementatie en ondersteunt de bedrijfsvoering.

Wat is een SaaS inkoopoplossing?

Een SaaS inkoop oplossing (of leverancier) is een platform, service of partner die je helpt bij het beheren van SaaS contracten, licenties, onderhandelingen en meer. Doorgaans helpen SaaS inkoopoplossingen je tijd te besparen tijdens onderhandelingen en kosten te besparen op doorlopende contracten.

Waarom is SaaS inkoop belangrijk?

SaaS op de juiste manier inkopen vereenvoudigt en stroomlijnt de bedrijfsvoering. Goede SaaS inkoop kan strategische groei veiligstellen.

Dat zal vervolgens resulteren in meer verkopen, een betere ROI en een gestroomlijnd SaaS proces. De implementatie wordt ook eenvoudiger als je SaaS op de juiste manier aanschaft en het biedt net genoeg tijd en ruimte om je software uit te testen voordat deze wordt ingezet.

Aangezien inkoop een aanzienlijke invloed kan hebben op de levertijd helpt ervoor te zorgen dat het proces zo gestroomlijnd mogelijk is dat de software goed presteert en je je doelen kunt bereiken.

Kosten zijn met name bij het aanschaffen van SaaS software zeer belangrijk, daar het terugkerende kosten zijn. Om hoge terugkerende kosten te voorkomen, is goed kostenbeheer zeer belangrijk. De kunst is de juiste software op het juiste moment en voor de juiste prijs aan te schaffen.

Veel bedrijven gebruiken SaaS inkoop oplossingen om hen te helpen met inkoop, maar ondanks dat dit waardevol kan zijn, is dit niet de juiste oplossing. Inkoop software versimpelt het proces, maar het helpt dit niet te bereiken. Voor een oplossing voor je volledige stack besteden veel bedrijven hun SaaS inkoop, management en contractvernieuwing uit.

SaaS inkoop bedrijven kunnen het hele inkoopproces helpen stroomlijnen, waardoor het veel eenvoudiger en sneller wordt. Dit bespaart geld op zowel de korte als lange termijn.

De voordelen van het uitbesteden van SaaS inkoop

SaaS inkoop experts hebben jarenlange ervaring en zijn bereid elk probleem aan te pakken dat ze tegenkomen. Het uitbesteden van SaaS inkoop is dus een goede investering.

Er zitten een hoop voordelen aan het uitbesteden van SaaS inkoop, waaronder:

Tijd besparen

SaaS inkoop kost met name veel tijd. Het werk is ingewikkeld, omdat met grote aantallen softwareoplossingen wordt werkt.

Het uitbesteden van SaaS inkoop aan experts is voordelig; zij kunnen het werk veel sneller, beter en kosteneffectiever doen. Dit bespaart het IT en inkoop team tijd, welke ze hebben om zich op andere dingen te concentreren.

Snellere implementatie

SaaS implementatie werkt aanzienlijk beter als het inkoopproces goed is gestroomlijnd. Als het inkoopproces veel tijd in beslag neemt, zal het testen en implementeren van SaaS ook veel tijd in beslag nemen.

Door je SaaS inkoop uit te besteden, kunt je je SaaS software zo snel mogelijk testen en implementeren om je doelen te bereiken, wat uiteindelijk resulteert in een betere ROI.

Activiteiten stroomlijnen

SaaS is niet zo eenvoudig als aanschaf en implementatie. Er komen veel dingen bij SaaS kijken, die allemaal expertise, tijd en financiële investeringen vergen. Het bijhouden en stroomlijnen van al deze processen kan kostbaar en complex zijn en lang duren. Daarom kiezen de meeste bedrijven ervoor dit uit te besteden.

Lagere prijzen en kosten

SaaS-inkoop kan behoorlijk duur zijn, vooral als je hier niet in thuis bent. Uitbesteding aan bedrijven met enorme datapools en ervaringen geeft je een voorsprong bij leveranciers, wat goede licenties en prijzen met minimale risico’s oplevert.

Toename in flexibiliteit en schaalbaarheid

Elementen die het succes van SaaS voorspellen zijn flexibiliteit en schaalbaarheid. Het vinden van de juiste balans is bijna onmogelijk, tenzij je een hoop tijd besteed aan het onderzoeken en vergelijken en een hoop ervaring opdoet in het aankopen ervan. Het simpelweg uitbesteden van SaaS aan een bedrijf dat de aankoop regelt en de SaaS contracten managed, kan zorgen voor een gestroomlijnd proces.

Het kan ook mogelijk worden gemaakt voor de aanschaf, implementatie en vooral beheert.

SaaS inkoop is een uitdaging voor de meeste bedrijven. Er zijn veel belangrijkere en winstgevende dingen waar je IT-afdeling tijd aan zouden kunnen besteden, dus waarom zou je niet uitbesteden?

Dit artikel is geschreven door Marc Tromp, Country Manager Benelux, Sastrify.

