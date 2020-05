​Waarom je handen ontzettend gaan jeuken als je ‘Online invloed’ leest

Al tijdens de pre-sale stond ‘Online invloed’ op één bij Managementboek.nl. Terecht, wat ons betreft, want Bas Wouters en Joris Groen leggen hierin haarfijn uit hoe je met bewezen gedragspsychologie je online resultaten een boost geeft. Er is maar één reden waarom je dit boek niet in één keer uitleest: je handen gaan jeuken om al die kennis direct toe te passen op je eigen website, webshop of online campagne.

Volgens de auteurs is ‘Online invloed’ bedoeld voor iedereen die zijn online resultaten wil verbeteren: van webbouwers en online marketeers tot en met productmanagers en UX-designers. Daarmee doen Wouters en Groen zichzelf tekort. Ze zijn er namelijk in geslaagd om gedragsontwerp zo helder uit te leggen, dat het boek ook voor het beïnvloeden van offline gedrag een must read is.

We geven je vijf redenen waarom ‘Online invloed’ bij Dutch Cowboys de leeslijsten aanvoert.

1. Gebaseerd op wetenschap

‘Een webdesigner die psychologie niet snapt, is net zo kansloos als een architect die natuurkunde niet snapt’, aldus de auteurs. Bij alle overtuigingsprincipes die ze behandelen, leggen ze daarom uit wat de wetenschappelijke basis ervan is.

Dat doen ze kort en krachtig, in heldere taal en met aansprekende cases. Daardoor begrijp je de adviezen niet alleen, je weet ook zeker dat die gebaseerd zijn op wetenschap van het hoogste niveau.

2. Praktisch model

Voordat Wouters en Groen met hun praktische adviezen komen, leren ze je op een fundamenteel andere manier naar gedrag te kijken. Daarbij staat het door jou gewenste gedrag van je bezoeker (kijken, klikken, kopen) centraal.

Je maakt hiervoor kennis met het Fogg Behavior Model van gedragspsycholoog BJ Fogg (die mede aan de basis stond van het succes van Facebook en Instagram). Zijn praktische model geeft je een duidelijk kader om te bepalen wanneer je welk principe kunt toepassen.

Belangrijke kanttekening: de auteurs nemen nadrukkelijk afstand van onethische vormen van beïnvloeding. Ze geven je daarbij enkele handvatten waarmee je zelf kunt beoordelen wat wel en wat niet ‘ethisch beïnvloeden’ is.

3. Nog meer profijt van Cialdini

Maar wacht eens, was niet Robert Cialdini de grootmeester van de overtuigingspsychologie? Zeker, en de auteurs verwijzen dan ook met grote regelmaat naar hem. Daarbij plaatsen ze diens beroemde overtuigingsprincipes in het kader van het Fogg Behavior Model.

Het resultaat is dat je Cialdini nog beter begrijpt en zijn principes nog succesvoller kunt toepassen.

4. Direct toepasbaar

Daarmee komen we bij het belangrijkste argument om ‘Online invloed’ meteen te gaan lezen: de zeldzaam grote toepasbaarheid ervan. Dankzij de tientallen do’s en don’ts (over ontwerp en tekst), de heldere illustraties, het stappenplan en de checklists voor de meest voorkomende online uitingen kun je er zo mee aan de slag.

Bovendien is het zo boek zo helder van structuur dat het een uitstekend naslagwerk is om nog vaak op terug te grijpen. En dat ga je doen, want die meest voorkomende online uitingen worden één voor één behandeld. Je kunt zo aan de slag kunt met:

Online adverteren

Displayadvertenties

Social-media-advertenties

E-mailadvertenties

Zoekmachineadvertenties

Landingspagina’s

Productdetailpagina’s

De check-out

5. Prettig leesbaar

Ook meegenomen is dat Wouters en Groen een aantrekkelijke schrijfstijl hebben: helder, lichtvoetig en vaak aangenaam humoristisch. En als ze iets complex uitleggen, doen ze dat op zo’n manier dat een kind het snapt, zonder dat het ook maar één keer kinderachtig aanvoelt.

De niet zo fanatieke lezers worden trouwens sowieso op hun wenken bediend: het boek is rijkelijk voorzien van cartoons. Die maken het boek nog luchtiger én zorgen ervoor dat je de inhoud beter begrijpt en onthoudt.

Dit mag je niet missen

Kortom, je handen gaan daadwerkelijk jeuken als je dit boek in handen hebt: je móét hiermee aan de slag!

En dat vinden niet alleen wij, maar ook de eerdergenoemde Robert Cialdini. Hij las de Engelse vertaling en kwam tot een duidelijke conclusie: “A true gift to those of us who want to become more influential online.” En zijn we dat niet allemaal?

Beoordeling Dutch Cowboys: 9,5 (op 10)

Gemiddelde beoordeling Bol.com 5 sterren (van 5)

Gemiddelde beoordeling Managementboek.nl: 5 sterren (van 5)

Over de auteurs

Bas Wouters is ondernemer en overtuigingsexpert. Nadat hij met zijn online activiteiten een miljoenenomzet genereerde, richtte hij als Cialdini Method Certified Trainer én BJ Fogg Certified Tiny Habits-coach (de enige ter wereld) Onlineinvloed.nl op.

Joris Groen is psycholoog en user experience designer. Hij verbeterde de resultaten van honderden websites, webshops, apps en online campagnes voor onder andere Alibaba, KLM, Mercedes-Benz, Bol.com en Booking.com.